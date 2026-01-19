「ホームラン王になって、千葉ロッテマリーンズを優勝に導きたいと思います」。

ロッテのドラフト4位・櫻井ユウヤ（昌平高）は昨年12月11日に新入団選手発表会で、本塁打王獲得を目標に掲げた。

「学生時代意識していたのはフルスイングすることですね。自分は恵まれた体で産んでいただいたので、それを活かすためにフルスイングをしていきました」。昌平高時代は高3年夏の埼玉県大会・叡明高との決勝で、惜しくも準優勝に終わったが、左中間に本塁打を放つなど、高校生のなかでトップクラスのパワーを持っている打者と評価されていた。

左中間だけでなく、右中間への長打も良かったが、「特には意識していないんですけど、同じポイントで打つ中で多少のズレで右中間、左中間だったりズレが生じているのかなと思います」と分析。

高校時代はノーステップ気味のタイミングで打っていたが、その方が打ちやすかったりしていたのだろうかーー。

「特にノーステップという意識はないですけど、ピッチャーそれぞれ違うと思うので、地面スレスレのあたりで足を構えておくことでギリギリをせめてタイミングを合わせているという感じですかね」。

木製バットの対応についても、「（高校野球を）引退してから木製バットになれるように意識して練習してきたので、プロになっても慣れというのを練習していきたいと思います」とのこと。

1月12日の新人合同自主トレでは、ロッテ浦和球場の一塁側観客席からレフト方向に向かってロングティーを行ったが、レフトにスタンドインする打球を何球も放っていた。

また、この日室内練習場で行われた打撃練習については、「タイミング的にもあったときはしっかり合いますし、ミスショットする時は大体自分のスイングが崩れている時なので、そこの分析というか、そういうところを自分の中でやりながらやっています」と振り返った。

プロでの目標に“本塁打王”を掲げているが、“ホームランバッター”になるために必要なことはどう考えているのだろうかーー。

「まずはプロの球を見てからタイミングを合わす。タイミングを合わせるのが一番難しいと思っているので、タイミングを合わせて、自分のしっかりとしたスイングを仕掛けることでホームランが生まれるのかなと思っています」。

守備、走塁に関しては、「そこで輝けたらいいですけど、輝ける技術はないので、しっかり練習して守れるホームランバッターになりたいと思います」と意気込んだ。

「ホームランもそうですけど、チームも大変な時に助けられるようなホームランバッターになりたいと思います」。ロッテは長年長距離砲を課題にしている。将来は山口航輝、山本大斗らとともに、チーム内で本塁打王争いを繰り広げるような活躍をマリーンズファンは期待している。

▼ 櫻井ユウヤ

背番号：55

生年月日：2007年6月30日生

守備位置：内野手

身長 / 体重：180センチ / 90キロ

投 / 打：右 / 右

経歴：昌平高−ロッテ（ドラフト4位）

取材・文＝岩下雄太