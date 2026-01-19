413万回以上再生され31万以上の「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんの指を吸うちゅうちゅう行為をやめられない猫ちゃんの様子。甘えん坊全開の可愛すぎる姿に、視聴者からは「一生やるかもしれないと思うと愛おしさ爆発」「きっとずっと赤たんですよ」などのコメントが寄せられていました。

【動画：指ちゅうちゅうをやめられない『赤ちゃんすぎる猫』→指を離すと……まさかの光景】

ちゅうちゅうがやめられない子猫

TikTokアカウント「ぽんすけとぷっぷん」に投稿されたのは、茶トラの子猫「ぷっぷんちゃん」が飼い主さんに甘えているときの出来事。ぷっぷんちゃんはもう8か月だそうですが、飼い主さんの指をちゅうちゅう吸うのがやめられないのだといいます。

ちゅうちゅう吸っているときのぷっぷんちゃんは、目を閉じて恍惚の表情をしているそう。そうすることで安心感を得られ、気持ちが落ち着くのでしょう。8か月でもまだまだ甘えん坊さんのようです。

イタズラを仕掛けると…？

夢中で指を吸うぷっぷんちゃんを見ていた飼い主さんは、ふとイタズラをしてみたくなったとのこと。その内容とは、ぷっぷんちゃんが気持ち良さそうに吸っているときに突然指を離すこと。結果はいかに…？

それまで目を閉じてうっとりしていたぷっぷんちゃん。急に指を離され、我に返ったようにキョロキョロしていたそうです。それでも気を取り直し、他の指を見つけてちゅうちゅうを再開したといいます。

拗ねちゃうぷっぷんちゃん

「指がなくなったら別の指を吸えばいい」と理解したぷっぷんちゃんでしたが、飼い主さんが何度か同じイタズラを繰り返すとおててでがっしりと指をホールドしたそう。ぷっぷんちゃんは学習能力がある賢い猫ちゃんのようです。

しかし、飼い主さんがぷっぷんちゃんを振り払うようにして指を離すと…。ぷっぷんちゃんは拗ねたように顔をうつむかせ「もういらない」とばかりにいじけた様子をしていたそうです。さすがにかわいそうに思い、今度は思う存分吸わせてあげたそうですよ。

甘えん坊の猫ちゃんは意外と少なくないようで、投稿には「うちの猫はしっぽちゅぱちゅぱしてました」「うちの猫が子猫の時は耳たぶ吸ってました」などのコメントも集まっていました！

TikTokアカウント「ぽんすけとぷっぷん」には、ぷっぷんちゃんが無邪気に遊ぶ様子やたっぷり可愛がられている様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぽんすけとぷっぷん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。