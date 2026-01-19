出会った頃は清楚系な雰囲気の子猫だった猫ちゃん。そして、長年連れ添った現在は…。昔と今でイメージが大きく変わった猫ちゃんの姿が1万再生を突破。猫ちゃんの変化を見た人からは、「けっこう変わりましたね」「昔も今もずっと可愛い♡」といった感想が寄せられることに。はたして、飼い主さんに『女帝』と呼ばれている現在の猫ちゃんの姿とは…？

貫禄のある『女帝』に成長した姫ちゃん

Instagramアカウント『raggamuffin＆persia_cat』に投稿されたのは、出会った頃と現在の姿を比較した猫ちゃんの様子です。この日、飼い主さんが投稿したのは、ペルシャ猫の姫ちゃんの現在の姿。そこには、ゴージャスなフワフワの毛を身にまとった姫ちゃんの姿がありました。

そんな姫ちゃんのことを、飼い主さんは「女帝」と呼んでいるのだそう。なぜそんな貫禄のある呼び方をしているのかというと…その理由は、姫ちゃんのお顔がとっても凜々しいから！ひと声鳴けば、まわりの猫ちゃんたちが思わず従ってしまいそうな佇まいです。

今ではそんな立派な姿に成長した姫ちゃんですが、飼い主さんと出会った頃は今とは違った雰囲気の子猫だったのだとか。はたして、子猫の頃の姫ちゃんの姿とは…？

子猫の頃の姫ちゃんは…

今では飼い主さんから「女帝」と称される姫ちゃん。しかし、子猫のころはフワフワの毛とくりくりの目がとても可愛らしい清楚系だったのだとか。その姿を見てみると、綿アメのように柔らかそうな毛並みは今も変わらないものの、お顔の雰囲気はまさに子猫。あどけない表情に、キュンとしてしまいます。

出会った時には、飼い主さんの膝の上で楽しそうに遊ぶ姿も見せてくれたそう。そんな愛らしい姿と現在は凜々しい姿も見せてくれる姫ちゃん。

飼い主さんはそんな貫禄たっぷりな今の姫ちゃんのことも大好きなのでした。

どちらの姫ちゃんも最高の可愛さ！

今では女帝として君臨している姫ちゃんですが、今も昔もそれぞれの良さがいっぱい。子猫の時はお顔の毛が今よりもスッキリしていて、子猫特有の丸いパーツが引き立っていた姫ちゃん。まさに"子猫"といった姿がキュートです。

そして現在は、ペルシャ猫らしいフワフワの毛並みとフラットなお顔立ちに成長。女帝の由来であるキリッとした表情も、ペルシャ猫好きの人にはたまらないポイントです。そんなさまざまな姿を見せてくれる姫ちゃん。きっとこれからも、まだ見ぬさまざまな一面を見せてくれることでしょう。

こちらの投稿には、「ぜーんぶ可愛い♡」「可愛い系から美人系に！」「どちらも素敵です」と絶賛の声が寄せられています。

Instagramアカウント『raggamuffin＆persia_cat』では、そんなペルシャ猫の姫ちゃんとラガマフィンのこはく君の日々の出来事が綴られていますよ。

