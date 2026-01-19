３児のママでタレントの小倉優子が18日、自身のインスタグラムを更新。三男とカレーを作ったことを伝えた。



【写真】小さなシェフの一生懸命さが伝わってくる 愛情たっぷりのカレー作り

小倉は「今日は、三男が3回目のカレー作りに挑戦しました！ 作り方を覚えていて、頼もしかったです」とつづり、「包丁はまだ見ていてドキドキしますが、お料理をすると手先が器用になるかなぁ！なんて思っています♪」と母の心境ものぞかせた。



料理上手で知られる小倉だが、子どもたちと料理する姿も。昨年12月23日にはカップケーキを作る様子もアップしており、29日には「玉ねぎが辛くて、サングラスをかけることに」と三男とのカレー作りを報告。今月17日には「メレンゲとバターを使った カップケーキを焼きました」と子どもたちとカップケーキを作る様子を伝えている。



フォロワーからは「具沢山のカレー美味しそう」「頼もしい三男さんですね」「愛情たっぷりカレーですね」「既にカレー作り３回目なんて立派にシェフです！」といった声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）