¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¡¢À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡¡¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Ë¥Ã¥¯¤ÎµßÀ¤¼ç¡¦¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤â²ò¶Ø
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤¬½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç7½µÏ¢Â³NO.1¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾å¤ÇÁ´À¤³¦¶½¼ýÎòÂå1°Ì¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎµßÀ¤¼ç¡¦¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎµßÀ¤¼ç¡¦¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ê¤Î¤Ë¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤â¤¬²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë³Ú±à¡ã¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®½é¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¡Ê¾å¸ÍºÌ¡Ë¤È¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¿¹ÀîÃÒÇ·¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³¹¤Ë¥Ø¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¡É¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£
¡¡¸ø³«¤«¤é1¥õ·î°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â¡¢Á´ÊÆ±Ç²èÈãÉ¾¥µ¥¤¥È¡ÖRotten Tomatoes¡×¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢91¡ó¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥¹¥³¥¢96¡ó¡Ê¢¨1·î19Æü»þÅÀ¡Ë¤òµÏ¿¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼5ÅÀËþÅÀÃæ4.2ÅÀ¡Ê¢¨1·î19Æü»þÅÀ¡Ë¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÊÝ»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢·à¾ì¸ø³«30ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë1·î3Æü¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ä¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ëÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÆÍÇË¡£6½µÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÄ¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î5½µÏ¢Â³NO.1¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢ÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇÄ¹µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¸ø³«7½µÌÜ¤Î½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âNO.1¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¤é¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇÄ¹µÏ¿¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë7½µÏ¢Â³NO.1¤òÃ£À®¡£1·î19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ129²¯7952Ëü8002±ß¡¢¹ñÆâÆ°°÷952Ëü7810¿Í¡£Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï17²¯654Ëü2207¥É¥ë¡Ê¢¨ÆüËÜ±ß´¹»»¤ÇÌó2704²¯±ß¡¿Box Office MojoÄ´¤Ù¡¿1¥É¥ë¡á159±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢ÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åÎòÂåNO.1¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëµÏ¿Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÎò»ËÅª¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¡¢ËÜÊÔ¤è¤ê¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢·Ù»¡¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ò¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ë±£¤ì½»¤à¥È¥«¥²¤Î½ÅÄÃ¡¦¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¤¬µß¤¤½Ð¤¹¶ÛÇ÷¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ë¤Ïà¨ÃîÎà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¡¢à¨ÃîÎà¤¿¤Á¤Î±£¤ì²È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¥°¥Ü¥È¥à·ÙÉô¤é¤Ë±£¤ì²È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¥È¥«¥²¤¿¤Á¤ÏÂçº®Íð¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤¿¤Á¤Ï¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¤Î°ÆÆâ¤Ç¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆ¨Áö¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¤Ï¡ÖÁ°¤Ë³¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤í¡£¤¢¤ó¤¿¤é¤Ê¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ì¤ë¡£¤â¤·¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢à¨ÃîÎà¤â¤½¤¦°ã¤ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤Ê¡×¤È2¿Í¤Ë¿®Íê¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥»¥ê¥Õ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¿å¾å¤òÁö¤êµî¤ë¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¤Î»Ñ¤¬¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
