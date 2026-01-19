やのまんから、TVアニメ『わたしの幸せな結婚』第2期ビジュアルを使った1,000ピースジグソーパズルが登場。

「斎森美世」と「久堂清霞」を彩る、華やかな桜の世界を描いたビジュアルを自宅で堪能できます☆

やのまん TVアニメ『わたしの幸せな結婚』守り抜く愛

価格：3,850円(税込)

発売日：2026年1月中旬

ピース数：1,000

パズル完成サイズ：50×75cm

完成所要時間：30時間以内

販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトなど

ジグソーパズルの老舗メーカー・やのまんから、TVアニメ『わたしの幸せな結婚』のジグソーパズルが登場。

「斎森美世」と「久堂清霞」が桜の世界で寄り添う、TVアニメ第2期のキービジュアルを採用したジグソーパズルです！

顎木あくみ氏著・月岡月穂氏イラストによる小説作品を原作とする、TVアニメ『わたしの幸せな結婚』は、さまざまなメディアを通して愛される物語。

継母たちから虐げられて育った「斎森美世」と孤高のエリート軍人「久堂清霞」が、互いを信じ慈しみ合う、愛と異能が紡ぐ異色のシンデレラ・ストーリーです☆

コミカライズ作品は「全国書店員が選んだおすすめコミック2021」で第1位となるなど、数多のランキングを席巻しました！

今をときめく俳優陣が主演を務めた実写映画は、興行収入28億円を超える大ヒット。

華麗なアクションや特殊部隊にフォーカスした舞台版は、オリジナルストーリーが好評を博しました。

2023年7月〜9月に放送されたTVアニメも、国内のみならず海外でも高い評価を記録。

色彩豊かな美しい映像とドラマチックな音楽、実力派声優陣の真に迫る演技が熱狂を生み、「わた婚」人気を不動のものとしています☆

今回、やのまんが発売するジグソーパズルは2025年1月に放送された、TVアニメ第2期のビジュアルを使用。

2人を彩る華やかな桜を背景にした美しいキービジュアルを、1,000ピースのジグソーパズルとして堪能できます。

パズルを完成させながら、物語の世界観をあらためて楽しめる、ファン必見の作グッズです！

TVアニメ第2期のキービジュアルを使った1,000ピースのジグソーパズルで、「わた婚」の世界観を堪能。

やのまんのTVアニメ「わたしの幸せな結婚」守り抜く愛は、2026年1月中旬より発売です！

©顎木あくみ・月岡月穂／KADOKAWA／「わたしの幸せな結婚」製作委員会

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 美世と清霞の美麗なキービジュアル！やのまん TVアニメ『わたしの幸せな結婚』守り抜く愛 appeared first on Dtimes.