『メダリスト』初の劇場版、制作決定！ 今週スタートのテレビアニメ第2期予告も到着
1月17日に行われたテレビアニメ『メダリスト』第2期先行上映会にて、劇場版の制作が発表された。シリーズ初となる劇場版は2027年に公開予定。劇場版では、1月24日より放送開始となるテレビアニメ第2期（テレビ朝日系／毎週土曜25時30分）のその後のストーリーが描かれる。併せて、第2期のキービジュアル、第2期1話目となるscore14のあらすじ、先行カット、予告映像も公開された。
【動画】1.24放送開始！ テレビアニメ『メダリスト』第2期予告映像
原作は、「次にくるマンガ大賞 2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している話題作。フィギュアスケート振り付け協力として、元オリンピック選手の鈴木明子をはじめ、豪華アスリートたちが参加している。
それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。栄光の“メダリスト”を目指すいのりは、名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する―。
公開されたキービジュアルは、美しい氷の湖を背景に、主人公・いのりと司、そしてライバルである光と夜鷹が描かれる第2期の象徴的なビジュアルに仕上がっている。
いよいよ1月24日に放送開始となるテレビアニメ第2期。その1話となるscore14「選手宣誓」では、全日本ノービス大会への出場をかけた中部ブロック大会が描かれる。憧れの場所にいることで胸がいっぱいの結束いのりは、同じノービスAのライバルたちにも元気よくあいさつ。そこへ現れたのは連盟に選ばれた強化選手たちだった―。このたび、先行カット＆予告映像も到着した。
また、放送開始を記念して、1月24日に東京・アニメイト池袋本店で“特製カイロ”配布会の実施が決定。新しく発表となったキービジュアルを使用した“特製カイロ”を配布する。アニメイト池袋本店の店頭にて1月24日13時／14時／15時に実施（各回無くなり次第配布終了）。
原作からアニメまで、『メダリスト』の魅力が集結した展覧会「メダリスト展」が、全国巡回中。次回は3月4日から静岡会場、4月17日から宮城会場で開催。そして7月に本作の舞台である愛知・名古屋で開催。名古屋PARCO 南館9F PARCO HALLにて、7月18日〜8月16日に開催されることが明らかとなった。
テレビアニメ『メダリスト』第2期は、テレビ朝日系にて1月24日より毎週土曜25時30分放送。CSテレ朝チャンネル1にて1月25日より毎週日曜21時、BS朝日にて1月25日より毎週日曜23時30分放送。
