卓球女子で五輪３大会メダリストの石川佳純さん（３２）が、１８日に千葉・ららアリーナで行われたミラノ・コルティナ五輪の日本選手団壮行会に出席。その姿にネットはくぎ付けになった。

フジテレビ系「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」中継のスペシャルキャスターに就任した石川さん。式典には明るいベージュのパンツスーツで登壇し、さわやかな笑顔を見せた。

終了後は自身のインスタグラムで「ミラノ・コルティナ２０２６冬季オリンピック ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ壮行会でした。応援リーダーの松岡修造さんと共に私はサブリーダーとして、中島健人さん、習志野高校吹奏楽部、応援キッズ、そして会場のみなさんと共に選手の皆さんへエールを届けました」と改めて報告。「選手の皆さんが悔いなく、大会に向けて準備が出来ることを願っています」とつづり、ガッツポーズのオフショットを掲載した。

次の五輪出場も期待された２０２３年５月に引退表明した石川さん。ネットは「石川佳純ちゃんすっごく可愛くない？？」「かすみん可愛い過ぎる」「めっちゃ可愛い〜」「女優さんにもなれますね」「モデルさん」「美人だなー！誰だろ？って見てたら、元卓球選手の石川佳純さん」「ほぼすっぴんであの美しさだったから、メイクしたらありえんくらいの美人さん」「石川佳純さんがすごくお綺麗」と美ぼうにほれぼれした。