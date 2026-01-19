久保史緒里『LIFE!』初参加 大舞台に挑む「殻をやぶれるように頑張ります！」【コメント全文】
コント番組としてNHK最長の放送を誇る「LIFE! 〜人生に捧げるコント〜」が、番組最大規模となるアリーナライブ『LIFE! ON STAGE 〜マーベラーに捧げるコント〜』を、5月9日、10日にぴあアリーナMMにて開催。内村光良、川西賢志郎、じろう、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、水上恒司に加えて、久保史緒里が出演することが決定した。
【写真】笑顔で！ポーズを決める久保史緒里
2025年11月に乃木坂46を卒業した久保は、今回「LIFE!」に初参加。自身もマーベラー（＝LIFE!ファン）だという久保は『好きなコントキャラはじろうさん演じる黄金原聡子さん。幼い頃から優等生と言われることが多い人生でしたが、今回挑戦の場を与えていただいたので、殻をやぶれるように頑張ります！」と気合十分。フレッシュで心強いマーベラーメンバーを加えたこのメンバー8人で、大舞台でスペシャルコントを展開していく。
■久保史緒里
「LIFE!」は学びの場だと思っています。これまで優等生と言われることが多い人生だったので、せっかくいただいた挑戦の場、大先輩たちの背中を見ながら、殻をやぶれるように頑張ります。マーベラーの皆さま、はじめまして。360度お客様がいらっしゃるステージ、しゃかりきに動きまわりますので、「LIFE!」の世界に浸かりにきてください！
＜番組概要＞LIFE!〜人生に捧げるコント〜
NHKが制作・放送する座長・内村光良のコント番組。芸人×俳優の豪華な組み合わせでオムニバス形式のコントをお届けしている。2012年9月放送スタート。NHKの名物ディレクター『三津谷寛治』や、『スーパースター』シリーズなど人気キャラクターコント多数。これまでにスタジオを飛び出し、2016年千葉県・舞浜アンフィシアター(客席数：2170)でコントライブ、2024年東京都・第一生命ホール（客席数：767）でイベントを開催。1万人規模の会場でのコントライブは、番組初。
