ÇÀ¶ÈË¡¿Í¤ÎÅÝ»º²áµîºÇÂ¿¡¡25Ç¯¡¢»ñºà¤ä¿Í·ïÈñ°µÇ÷
¡¡°ðºî¤äÃÜ»º¤ò±Ä¤àÇÀ¶ÈË¡¿Í¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬2025Ç¯¤Ï103·ï¤Ë¾å¤ê¡¢µÏ¿¤¬»Ä¤ë1989Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£±ß°Â¤Ë¤è¤ë»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤¬·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤¿¡£¾®¡¦ÎíºÙ´ë¶È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ¿¤Ï24Ç¯¤Î87·ï¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÊª²Á¹â¡×¤¬20·ï¡£¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤Ï14·ï¤À¤Ã¤¿¡£»ñËÜ¶â1ÀéËü±ßÌ¤Ëþ¤¬82·ï¤ÈÌó8³ä¤òÀê¤á¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸¶ºàÎÁÈñ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤â¡ÊÈÎÇä¤¹¤ëÀ¸»ºÊª¤Ø¤Î¡Ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤ÏÌîºÚ¤¬42·ï¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£ÍïÇÀ¤¬13·ï¡¢²Ö¤¤ÈÆùÍÑµíÀ¸»º¤¬8·ï¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¶å½£¤¬24·ï¤ÇºÇÂ¿¡£¼¡¤¬¶áµ¦¤Ç17·ï¡¢ÃæÉô¤¬16·ï¡¢´ØÅì¤¬13·ï¡¢ÅìËÌ¤¬12·ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬9·ï¡¢»Í¹ñ¤¬6·ï¡£ËÌ³¤Æ»¤ÈËÌÎ¦¤¬¤È¤â¤Ë3·ï¤ÇºÇ¾®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ñºà¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢»ôÎÁ¤Î²Á³Ê¤Ï22Ç¯°Ê¹ß¡¢±ß°Â¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î±Æ¶Á¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£