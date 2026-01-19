タレントの上沼恵美子（70）が19日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。人気女優を絶賛した。

「蒼井優さんて好きだわ」と切り出した上沼は「うまいな〜！何をやっても」と絶賛。出演映画「TOKYOタクシー」（監督山田洋次）での役どころに触れ、「賠償千重子さんの若い時を演じてるんだけど、もうホントに素敵」と振り返った。

昭和の女性の生き方を描いた同作での役柄に「ホントに生きとったんちゃうかと思うぐらい」マッチしていたといい、「夫のDVに遭ったり、子供のことやらしがらみとか、あの時代背景で、モノクロの世界に優さんが出て来てもピタっと合う」と感心。昭和の空気感を持っているといい、「あの顔もいいね、大好きな顔だわ」と褒めちぎった。

その後も「嫌な人おったっていうのは、生放送やから言われへん」と断りつつ、数々の女優の演技を絶賛。木村多江には「うまいね〜あの人も好き」とコメントし、満島ひかりについては「顔ちっちゃいね。あの人はマスクどんなんしてはったんやろう、コロナの時。眼帯でも間に合うたんちゃう？」と笑いを誘った。

さらに松たか子に対しては「顔もいいし、いい年の寄せ方をしてはる」と“評価”。「HEROのあの役もね、木村拓哉さんの恋人じゃないけど、あの検事役をやってた時も良かった」と称賛した。

そして元日に結婚を電撃発表した長澤まさみの名前が挙がると、上沼は「綺麗！もう大好きや」と感激。「もう私ね、女優さんはだいたい好きやねん、綺麗やから」と打ち明けたが、「でもあの人はお芝居も物凄い好き」と語っていた。