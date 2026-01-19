昼間時間帯のダイヤパターンが大きく変更

近鉄は2026年1月19日、今春の3月14日（土）に実施するダイヤ変更で、大阪線に「区間急行」を新設すると発表しました。同線では昼間時間帯のダイヤパターンが変更となります。

【画像】激変！これがダイヤ変更後の「大阪上本町駅」発車時刻です（昼間時間帯のダイヤパターン）

「区間急行」の運転区間は、大阪上本町〜五位堂、大和八木、榛原、名張、青山町です。現行の急行停車駅に加え、新たに近鉄八尾、河内山本、高安に停車します。昼間時間帯に大阪上本町〜榛原間と大阪上本町〜名張（青山町）で、それぞれ概ね毎時2本が設定される予定です。

大阪線の昼間時間帯は「区間急行」のほか、大阪上本町〜大和朝倉間の普通が毎時4本運転され、河内国分と大和八木で「区間急行」と普通が連絡するダイヤとなる予定です。

現在、大阪線の昼間時間帯は「急行」と「区間準急」が毎時各3本、普通が5本、計11本が運転されていますが、ダイヤ変更後は「区間急行」と普通が各4本、計8本となります。「急行」と「区間準急」が、新種別「区間急行」に統合される形となりました。

