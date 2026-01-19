71歳で吉本興業の養成所「NSC（吉本総合芸能学院）」に入学した、“最年長若手芸人”のおばあちゃん。78歳となった今も漫談家として全国の舞台に立ち、観客に笑顔を届けています。

プライドを捨てて学び、若い世代からも積極的に教わる姿勢は、多くの芸人たちからも愛され、尊敬を集めています。

前編では、そんな“おばあちゃん”に、仕事への向き合い方や今の生きがい、そして若い人と向き合う中で感じることを伺いました。

苦労よりも好きが勝つ働き方

――71歳で吉本興業の芸人養成所であるNSCの門を叩き、芸人になられました。78歳となった今は、どんなお仕事をされていますか？

各地の営業に行ったり、お世話になっている芸人さんのライブに出演させていただいたりしています。

また、神保町よしもと漫才劇場のオーディションにも立ち続けています。オーディションはなかなか合格するのが難しいんですが、それでも舞台に立つことが大事。もう受かろうが受かるまいが、何があろうと挑戦しています。

――舞台をメインに活動されているんですね。

私は漫談家ですから、そこが芯です。川柳を詠む「シルバー漫談」が私のトレードマーク。若い人のようにテレビで飛んだり跳ねたりの芸はできませんし、それをしたらエライことになりますからね（笑）。

地方なんかに行くと、ご高齢の方が多くて、私のシルバー漫談はすごくウケるんです。この前も福島県に行ってきたんですけど、250人くらいのお客さんが「わかる、わかる」と笑ってくれて。そういうのが、ものすごく生きがいですよね。

――ネタづくりは、夜遅くまでされることもあるとか。

徹夜することもしょっちゅうありますね。やっぱり、（気分が）ノッている時にやってしまいたいので、すごく不規則な生活をしています。今日も2時間くらいしか寝ていないですね。

――大変ではないですか！？

体力的にしんどい時もありますけど、そういう時は家のことをほったらかして、寝ています（笑）。

大変なことと言えば、神奈川に住んでるんですが、東京のほうに来るまで、2時間半ほどかかるんですよ。普通だったら片道1時間で来られるんですけど、足を手術していて、転ぶと怖いからゆっくり歩くんです。電車が停まっていても見送ってしまうこともあります。

そんな苦労もありますけど、それでもやっぱり舞台に立つのが好きだから、頑張ってしまいますね。

芸人界の隙間産業。「私にしか行けない場所があることが楽しい」

――若いころに教わって、忘れられない教えはありますか？

知り合いのおばさんに言われたんですけど、“貧乏人は勉強したほうがいい”という教えですね。学んだことは一生、誰にも盗まれない。例え火事にあって家を失ったって、学問さえ持っておけば、その時にどう生きていけばいいかがわかる。これは、39歳で通信制の大学に通った時に、大学教授も同じことを言っていました。

――71歳でNSCに入学したのも、学びを得ようと思ったからですか？

そうです。そのころ、私は高齢者劇団に所属していたので、演技の基本を勉強したかったんですよ。発声や動き、立ち位置や演劇用語を学ぼうと思ったんです。ところが、どの演劇学校へ電話をかけても「25歳までしかダメです」と断られて、友人が教えてくれたNSCだけが受け入れてくれたんです。

私は老後を楽しむためのヘソクリを貯めていたので、覚悟を決めて、NSCに入学金を払いました。ここで演技を勉強したら、きっと将来が楽しく、バラ色になるだろうと思ってね。将来と言ったって、もうないんですけどね（笑）。

――NSCの授業はいかがでしたか？

最初は、吉本興業の学校だとも、芸人の養成所だとも知らないで入ったんです。そしたら、授業は飛んだり跳ねたりで大変でした。びっくりしたけど、もうお金を払っちゃったから「絶対に卒業するぞ」と決めました。

足が悪いので、ダンスの授業だけは先生のほうから「休みなさい」と言ってくれたけど、それ以外は皆勤賞です。朝5時に起きてね。

――周りは若い子だらけという状況に戸惑いはありませんでしたか？

そんなことは思わないです。だって、私は自分が学ぶために来たんですから。もちろん若い人の足を引っ張るようなことはしたくないと思いましたけどね。

中には「なんだ、このおばあさん」と思っていた人もいたとは思いますよ。でも、そういう人に何かをしてもらう訳ではないですからね。

――「売れてやろう」というギラギラした人たちに囲まれたと思います。そうした環境はいかがでしたか？

すごく楽しいですよ。だって私は蚊帳の外ですから（笑）。ライバルではないですし、目指しているところも違いますからね。

今、お仕事をいただいているのも、若い人が行かない葬儀場の営業とか医療系のイベントとかで、隙間産業なんです。 私にしか行けない場所があることが楽しいんですよね 。

おばあちゃんが語る「今の若者」

――NSCでは、二泊三日の合宿にも行かれたそうですね。若い子に混じる上で大切にしていることはなんですか？

対等だと思うことですね。私は今まで生きてきた自分の過去は関係ないと思っています。時代がもう違っていますから。

時々、若い子から頼られることもあるんですよ。例えば「おばあちゃん、らっきょうって、どうやってつくるの？」とかね。でも、「私に聞くよりもスマホを見なさい」と言います。

なぜなら今は、材料も進化していますから。らっきょう酢があるから、我々のころみたいに“お砂糖とお酢を煮詰める”なんてやり方はしなくていい。そんな古い方法を教えたって無駄。逆に「スマホで今のやり方を知ったら、それを私に教えて」と言うんです。

――逆に、若い人から教わるんですね。

若い人に物事を教えようとするのは、自信のある人ですよ。私には教えられることなんてないので、何でも教わります。プリクラなんかも連れて行ってもらったりね（笑）。

――おばあちゃんのように柔軟に生きるのは、簡単ではない気がします。

私は、プライドを捨てているんですよね。プライドを持つほど大した人間ではないのは、私が一番よく知っていますから。

例えば、いい大学を出たことを、いつまでも自慢している人もいますよね。でも、高齢者になって“どこの学校を出たか”なんて、関係ないでしょう。そういうプライドを捨てられないと、若い人や自分の子どもたちに「いい大学に行け」と押し付けてしまうんですよ。

――今の若者は根性がないとか、協調性がないといった声も聞きますが、若い人と接して感じることはありますか？

まったくそんなことはないですね。今の若者は柔軟ですごいですよ。スマホだって器用に操るし、美味しいご飯をたくさん知っているし。

それと、優しいですよ。NSCでは、体操着がないと出られない授業があったんです。でも、体操着を忘れてしまったので買いに行こうとしたら、5、6人の生徒が「危ないから」と、心配してついてきてくれてね。「あれがいいよ、これがいいよ」って、買い物まで一緒に付き合ってくれました。

ほかにも「おばあちゃん、今日はあそこのうどん屋が半額だから一緒に行こう」とか「この喫茶店のコーヒーが美味しいよ」と、声をかけてくれたりね。教えてくれたお店で、私が「コーヒーってこんなに美味しかったんだ」と驚いたり。みんなのおかげで、毎日が新鮮ですよね。

――吉本興業に入って、良かったと思うことはなんですか？

やはり会社にいた時は、上下関係がありましたから、自分でも気づかないうちに「最近の若者は……」と思うこともあったかもしれません。でも、ここへ来て一番下からやり直しじゃないですか。そのこと自体が宝ですよね。

私は、ビートたけしさんと同い年ですからね。普通はこの年だったらそれくらいの大御所なんでしょうけど、ペーペーからやり直し。先輩から「ご飯を買ってこい」と言われる立場なのが面白いです。怖がって、誰も言ってこないですけどね（笑）。

後編では、おばあちゃんの知られざるキャリアと、若者への親身なアドバイスをお届けします。

