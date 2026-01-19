78歳の今も舞台に立ち続け、漫談家として日々挑戦を続けているおばあちゃん。その愛される人柄の裏には、一つの会社で過ごした30年間の日々や、39歳での大学進学など、知られざるキャリアの積み重ねがあります。

後編では、おばあちゃんが歩んできたキャリアと、働き方に悩む若い世代へ向けたアドバイスを伺いました。

人間関係との向き合い方から、やりたいことの見つけ方、そして挑戦し続けるコツまで。率直であたたかい言葉が詰まっています。

前編： 吉本興業の最年長若手芸人・おばあちゃんが仕事で感じる生きがい「一番下からやり直し。そのこと自体が宝」

おばあちゃんのキャリア論1「人のせいにしない」

――NSCに入る前はどんなお仕事をしていましたか？

33歳から30年以上、造船所の設計部に勤めました。船の「船殻設計（外板の設計）」を担当する仕事です。部署は大手企業の中にあるんですが、私はその企業の子会社の所属で、設計補佐として働いていました。

設計を担当するのは東大・阪大・マサチューセッツ工科大学のような、すごい学校を出た人たちばかり。正直、当時中卒だった私なんて、ゴミみたいなものでしたよ（笑）。でも、そのゴミがいないと前に進まない仕事もある訳です。

――具体的にはどんな業務をしていたのでしょうか？

例えば船の図面が完成して現場で施工が始まると、必ず不具合がでるんですね。

すると現場の船大工さんたちが「設計を呼んでこい！」とすごい勢いで怒るのですが、設計担当者は行きたがらない（笑）。

現場の人って、根はやさしくても口は荒いですからね。そこで私が現場へ行って、その文句を聞くんです。

――怖そうですね……。

楽しいですよ（笑）。だって勉強になるじゃないですか。現場のことは、現場の人が一番よく知っているんです。彼らが何を言っているか分かるようになると、次の船の図面も読みやすくなりますからね。

私はズルいから、彼らに文句を言われたら「どうしたらいいですか？」とその場で答えを聞いていました。そうしたら、「この部分を削ってくれ」と、教えてくれる。それを設計の人に伝えて、直してもらう橋渡し役をしていました。

――そのように、仕事を“楽しむ”秘訣はなんだと思いますか？

仕事を楽しめない人の多くは、人のせいにしがちですよね。上司や部下が悪いって。でも、ハッキリ言って、どこに行ったとしても変な人はいますよ。私だってどれほどイジメられたか分かりません。特に当時は、女というだけで下に見られる時代でしたから。

自分と合わない、苦手な人は必ずいる。そして、これも世の常で、そういう人と組まされてしまうんですよね。これは、仕方がない。それなら、どうしようかと考えればいいんです。

――苦手な人と接するコツはありますか？

黙っておくこと。余計なことは言わないこと。かといってブスっとしてちゃダメですよ。いつも笑顔でね。

これは、母の教えなんです。母は厳しくて、「お前はブスだから笑っていなきゃダメだ」とよく言われましたよ（笑）。そのおかげかもしれないですね。

おばあちゃんのキャリア論2「やりたいことを諦めない」

――当時は終身雇用が当たり前の時代だったと思います。今と比較してどう思いますか。

別に今が羨ましいとは思わないですけど、終身雇用がいいものではないとは、若いころから感じていました。大手の場合は特に、あぐらをかいてしまうんですよね。

組合も強いから、よほどヘマをやらなければクビにならない。そうすると仕事もしないし、満たされているから学ぼうとする意欲もない。同僚で、朝から晩まで居眠りしている人もいましたよ。もちろん仕事に燃えている人もいましたけどね。頑張ろうが頑張るまいが、一緒の給料がもらえるのは良くないですよね。

――転職が当たり前の時代に、キャリアに悩む若者に対して伝えたいアドバイスはありますか。

自分が何をしたいか考えて、好きな仕事を選んでほしいです。商売がしたいなら、商売をする。それをやってみて、もし「違ったな」と思っても、自分で選んだのなら必ず次のステップに結び付くんですよ。良くないのは、誰かの意見で選んでしまうこと。そうすると学びがないんですよね。

――自分で決めたことなら、次に生かせるんですね。

若いうちは、失敗したってかまわないんですよ。私も、たくさんの失敗や挫折を乗り越えてここまで来ました。

それから大切なのは、 やりたいことを諦めないこと です。私は小学生のころから大学に行きたかったのですが、当時は就職するのが当たり前で、進学はできませんでした。その後、結婚したり乳がんになったり、いろんなことがありましたが、それでも大学進学だけは諦めなかったんです。

節約を重ねて学費を必死で貯め、やっと39歳の時に大学に入学しました。だから若いころは、自分のためにおまんじゅうの一つすら買ったことがないし、オシャレも化粧もしませんでしたよ。「私は素顔のほうがいいんだ」なんて言いながらね。

おばあちゃんのキャリア論3「無理をしない」

――挑戦をし続ける上で、大切なマインドはなんですか。

無理をしないこと ですね。もうとにかく、無理をすると人間は必ず折れるんですよ。私は大学に進学した時も、お金をしっかり貯めて、余裕をもって授業を受けられる時期をうかがっていました。

それとトップを狙わないことです。男の人はトップになりたがる人が多いけど、トップを狙うと折れますよ。大学でも、「せっかく入ったんだから首席で卒業する」と意気込む人は、最初だけ頑張っちゃって、続かないんですよね。

大学で私は、最高点を取ろうとは思いませんでした。逆に赤点も取りませんでしたけど。一つひとつ確実に単位を積み重ねて、3年までに単位を取り終えて、最後の1年は論文を書く時間に費やしました。

とにかく自分のリズム、ペースで動くことが大切です 。頑張りすぎると、折れますからね。

――無理をするよりも、楽しむことのほうが大切ですか。

お世話になっている作家さんにも、同じことを言われました。「おばあちゃんは、若い子とバチバチやる気持ちは捨てて、自分が楽しみなさい。楽しむことによって、いろんな影響を与える可能性があるから」と言ってくださったんです。そういう考えで取り組むから、のびのびとできるんですよね。

――挑戦を続けてきたおばあちゃんの、これからの目標はなんですか？

営業で、日本全国を一周することです。

それと、先輩芸人のしゅんしゅんクリニックPさんと「医者とおばあちゃん」というコンビでM-1グランプリに挑戦しています。しゅんPさんにおんぶに抱っこですけどね。初出場の2022年は2回戦敗退でしたが、2023年、2024年、2025年は3回戦に進出しました。2026年は次に進みたいですね。

＜しゅんしゅんクリニックPチャンネル（YouTube）より、動画「【医者とおばあちゃんの漫才】「血圧」」＞

最近になって思うのは、「80歳近くになってM-1で優勝したら面白いよな」って。錦鯉の長谷川さんが50歳でしょ？ それより、はるかに上じゃないですか（笑）。

――それは伝説になりますね！

無理なのは分かっているけど、それでもいいんですよ（笑）。

とにかく、いくつになっても、 人の目は関係なくて自分が何をしたいか です。目標なんて、自分でどんどん作っていけばいい。人からバカげていると思われても、人様に迷惑をかけない限り、自分が楽しんでいればいいんですからね。

プロフィール おばあちゃん おばあちゃん 1947年2月12日生まれ。東京都国分寺市出身。吉本興業所属のお笑い芸人。71歳でNSC東京校に24期生として入学。72歳に芸人として活動をスタート。2023年6月、史上最高齢で神保町よしもと漫才劇場の所属メンバーに。しゅんしゅんクリニックPとのユニット「医者とおばあちゃん」でM-1グランプリ3回戦進出。2024年3月12日に『ひまができ 今日も楽しい 生きがいを －77歳 後期高齢者 芸歴5年 芸名・おばあちゃん－』を出版。 X（旧Twitter） @obachan0212 YouTube おばあちゃんといっしょ X（旧Twitter） @obachan0212 YouTube おばあちゃんといっしょ

取材・文：前多勇太

撮影：fort 岩田慶

編集：求人ボックスジャーナル編集部 内藤瑠那