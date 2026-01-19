20日(火)から日本付近は次第に冬型の気圧配置が強まる見込みです。また、上空もかなり強い寒気が流れ込み、21日(水)ごろから日本海側の地域を中心に大雪のところがあるでしょう。

大雪の状態が長い期間続くおそれもあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。

20日(火)午前9時の予想天気図です。北海道の西の海上に低気圧がありますが、北東へと進み、西高東低、冬型の気圧配置になる見込みです。

21日(水)午前9時の予想天気図ですが、冬型の気圧配置が続くでしょう。

冬型の気圧配置は週末にかけて続く見込みです。そして、上空には強烈な寒気が流れ込みそうです。

上空およそ1500メートルでは、北陸で−9度以下の状態が週末にかけて続きそうで、−12度程度になる日もあるでしょう。地上で雪になる目安が−6度なので、寒さが厳しくなることに加え雪が降り続くことになりそうです。

20日の雪・雨と風の予想ですが、午前中から山陰より東の日本海側で雪が降る見込みです。

21日も、日本海側では一日を通して雪が降るでしょう。沿岸部を中心に風が強まるところもありそうです。昼過ぎからは、日本海で風が収束することで雪雲が発生するJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響を受けそうです。山陰や近畿北部に発達した雪雲がかかりそうです。

22日は、JPCZによる雪雲が近畿北部や北陸に流れ込み、雪の降り方がかなり強まるおそれがあります。

【21日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 15センチ

新潟県 山沿い 50センチ

富山県 平地 10センチ

富山県 山間部 20センチ

石川県 平地 5センチ

石川県 山地 15センチ

福井県 平地 5センチ

福井県 山地 15センチ

【22日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 50センチ

新潟県 山沿い 70センチ

富山県 平地 40センチ

富山県 山間部 50センチ

石川県 平地 30センチ

石川県 山地 50センチ

福井県 平地 30センチ

福井県 山地 50センチ

大寒にあたる20日以降、北陸では冷え込みが厳しく雪が降り続くでしょう。

金沢や新潟の予想最高気温は、22日は1度です。

この冬は雪が降り積雪が増えるときはありましたが、冬型の気圧配置が1週間などの単位で続くことはありませんでした。しかし、今回は若干の強弱の違いはありながらも、大きく見れば数日にわたって続く見込みです。

北陸など日本海側では、持続する大雪に加え、強風や暴風にも注意・警戒が必要になりそうです。

地域によっては、今週は発達した雪雲が集中的に流れ込むおそれもあります。最新の気象の情報に注意をしてください。