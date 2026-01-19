コットンきょんの妻・まつきりな「ボロ雑巾」ヘアから雰囲気ガラリ「子育ての合間なかなか好きな時にカラー行けないから」新ヘアに絶賛の声
【写真】人気芸人の28歳妻「髪の毛ツヤツヤ」透明感溢れる新ヘア
◆まつきりな「ボロ雑巾」ヘアからのイメチェン姿披露
まつきは「ボロ雑巾みたいになってたので匠の技でイメチェンしてもらいました」と新しいヘアスタイルで撮影した動画を投稿。「子育ての合間なかなか好きな時にカラー行けないから赤みを抑えたラベンダーカラー」「内巻きで様になる気分上がるレイヤーカット」と説明し、艶のあるカラーと動きのある上品なヘアスタイルを披露した。
◆まつきりなの投稿に「透明感があってすごく綺麗」と反響
この投稿は「透明感があってすごく綺麗」「素敵で見惚れちゃう」「髪の毛ツヤツヤ」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
