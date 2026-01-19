»Ï¤á¤Æ5¥«·î¤Ê¤Î¤Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë»²²Ã¡© ·ÝÇ½¿Í¤Î¡È¤´¤ê²¡¤·¡É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¾¯½÷»þÂå¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡¢°Õ³°¤Ê·ÐÎò
¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ò¥ç¥ó¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó±éÁÕ¤ò½ä¤ëÏÀÁè¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà½÷¤Î²áµî¤Î·ÐÎò¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Ò¥ç¥ó¤ÏÍè¤ë3·î13Æü¡¢¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¶è¤Î¥í¥Ã¥Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥½¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÂè8²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡×¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¶¨±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥Ò¥ç¥ó¡¢°Õ³°¤Ê¥°¥é¥Þ¡¼ÂÎ·¿
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò»Ï¤á¤Æ¤ï¤º¤«5¥«·î¤ÇÂç·¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÔ¶ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ³Ú´ï¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È²»³Ú¤È¤Î±ï¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ºòÇ¯5·î¡¢¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤ËÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥½¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó¡ÊËÜÌ¾¡Ë¤Ç¤¹¡£1.¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¥½¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó¡¢2.¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÃÆ¤¯¥½¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó¡¢3.ÂÀ¸Ý¤È¥Á¥ã¥ó¥´¤òÃ¡¤¯¥½¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°¤Ç±éÁÕ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÁÕ¤Ç¤ë¾ìÌÌ¡¢ÅÁÅý°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¥Á¥ã¥ó¥´¤äÂÀ¸Ý¤ò±éÁÕ¤¹¤ë»Ñ¤Þ¤Ç¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³Ú´ï¤È¹ñ³Ú¤ÎÁÐÊý¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢²»³Ú¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìó6¥«·îÁ°¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î±éÁÕ¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤Î·ÐÎò¤¬ºÆ¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¶¨±é¤òÃ±¤Ë¡ÖÆþÌç5¥«·î¡×¤È¤À¤±Âª¤¨¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¸«Êý¤Ë¤â¡¢¼¡Âè¤Ë»Ù»ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¸½Ìò¤Î²»³ÚÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤ÏSOLO¡Ù13´ü½Ð±é¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¥¹¥¯¤â¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤Æ5¥«·î¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¨±é¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤¬5¥«·î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅØÎÏ¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¤ËÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ïº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥È¡¼¥ê¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¤Î¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ë¥À¡¼¥·¥å¡Ù¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢±éÁÕ²È¤È¤·¤Æ¤Î´°àú¤µ¤è¤ê¤â¡¢²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ÈÄ©Àï¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥½¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯6·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥½¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤¬¤é170cm¤È¤¤¤¦¹â¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë±Ç²è¡Ø¥â¥é¥ë¥»¥ó¥¹¡Á·¯¤Ï¤´¼ç¿ÍÍÍ¡Ù¡Ø°Ëâã±¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÀïÁè¡Ù¡Ø¥¸¥ó¥¯¥¹¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ø·õ¤Î»í¡Ù¤Ê¤É¡£