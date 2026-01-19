元東方神起・ジュンス、ミュージカル進出後に収益大幅アップ？「アイドル時代より100倍…」

歌手兼ミュージカル俳優のキム・ジュンスが、ミュージカル進出後の収益について率直に語り、話題を集めている。

1月18日に放送された韓国SBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』には、キム・ジュンスがスペシャルMCとして出演。“ヤング＆リッチ”の一面をのぞかせた。

この日、MCのソ・ジャンフンは「再来年のスケジュールまで、すでにびっしり埋まっていると聞いた」と切り出し、「ミュージカルを始めてから、アイドル活動時代より収益が100倍になったというのは本当ですか？」と率直に質問した。

これにキム・ジュンスは一瞬戸惑ったように笑ったものの、すぐに「ミュージカルをやったからというよりは…ええ、そうですね」と素直に認め、スタジオをざわつかせた。

（画像＝『アラフォー息子の成長日記』キャプチャ）キム・ジュンス

さらに、生まれつきの“金運”についても話題に。ソ・ジャンフンが「四柱推命を少し見てみたら、お金を使ってもまた入ってくる運勢だと言われた」と驚くと、キム・ジュンスは「正確には、使っても入ってくるというより、人生に紆余曲折はあっても金運は途切れないと聞いた」と付け加え、周囲の羨望を集めた。

これを聞いたMCのシン・ドンヨプは、「今みたいに30〜40年もっと頑張って働けば、（ビルオーナーの）ソ・ジャンフンくらいになれる」と冗談を飛ばし、スタジオは笑いに包まれた。

まもなく40代を迎えるキム・ジュンスは、「体力の変化はあまり感じないけれど、ミュージカルの現場に行くと、昔は年上の先輩たちばかりだったのに、今は後輩のほうがずっと多くなっていて、年齢を実感する」と打ち明ける場面もあった。

（画像＝『アラフォー息子の成長日記』キャプチャ）左からソ・ジャンフン、キム・ジュンス、シン・ドンヨプ

なおキム・ジュンスは、東方神起での活動を経てミュージカル界へと活躍の場を広げ、数々のヒット作に出演しながら、同分野を代表する俳優として地位を確立してきた。圧倒的なチケットパワーと確かな実力で、舞台界で独自の存在感を放ち続けている。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。