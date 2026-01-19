3年前に急逝した俳優との褪せない友情…キム・ゴウンが有名作多数出演俳優の樹木葬の場所を訪問

女優キム・ゴウンが、急逝した俳優ナ・チョルさんのもとを訪れた。

キム・ゴウンは1月18日、インスタグラムを更新。

【写真】急逝したナ・チョルさん

「また来るね！」という短い言葉を添え、ナ・チョルさんの樹木葬の場所を訪れた写真を公開した。

写真には、ナ・チョルさんの名札が掛かった木の前に、故人が生前好んでいたとみられる酒や食べ物が供えられている様子が写っている。干しイカや韓国のり、缶ビール、焼酎などが並び、旅立った相手に語りかけているようにも見える。

ナ・チョルさんは2023年1月21日、健康悪化で治療を受けていたなか、36歳でこの世を去った。キム・ゴウンとは映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』、ドラマ『シスターズ』で共演した仲だ。

訃報が伝えられた当時、キム・ゴウンは追悼文を残していた。「最高に格好いい俳優で、最高に格好いい人、父であり夫であり、息子であり友人だった」とし、「最後まで一緒にいられなくてごめんね。とても大切な時間を作ってくれてありがとう。どうしてそんなに急いでいたのかは分からないけど、そこがここよりも良い場所だと信じている。残された2つの宝物は私が守るから、心配しないで」とつづっていた。

（画像＝キム・ゴウンInstagram）

（写真提供＝OSEN）キム・ゴウン

ナ・チョルさんはキム・ゴウンとの共演作のほか、映画『神と共に 第一章：罪と罰』『1987、ある闘いの真実』『エクストリーム・ジョブ』、ドラマ『ヴィンチェンツォ』『秘密の森』シーズン2、『賢い医師生活』シーズン2など多くの作品に出演している。