ベルアメールのバレンタイン限定ケーキ♡ショコラ尽くしの甘美な4種
ショコラがいちばん輝く季節、バレンタイン。ショコラ専門店ベルアメールから、チョコレートの奥深い魅力を堪能できる期間限定ケーキが登場します。ハートモチーフや艶やかなグラサージュが印象的なプチガトーから、特別な日に選びたいアントルメまで全4種をラインアップ。自分へのご褒美にも、大切な人への想いを託す一品にもふさわしい、心ときめくコレクションです♡
ときめきを纏う華やかプチガトー
フレーズピスターシュは、真紅のグラサージュが目を惹くハート型の苺ムースケーキ。
中には甘酸っぱい苺ジュレと、コクのあるピスタチオのクリームブリュレを重ね、華やかさと奥行きのある味わいに仕上げています。価格は746円(税込)、1/28～2/14限定販売です。
クラシックショコラは、ベルアメールの定番をバレンタイン仕様にアレンジ。
しっとり焼き上げたショコラ生地に、ビターチョコレートのガナッシュとほろ苦いキャラメルソースを重ねた、大人のための一品。価格は540円(税込)、1/28～2/14限定です。
ショコラを極めた濃密なくちどけ
リュクスボヌールは、小麦粉不使用でショコラの美味しさをストレートに味わえるプチガトー。
濃厚なしっとりショコラ生地に、ベルアメールオリジナルのビターチョコレートを使用したガナッシュムースをサンドし、生チョコのようななめらかなくちどけを楽しめます。
価格は735円(税込)、2/13・2/14限定販売です。
特別な想いを伝える限定アントルメ
ルージュフランボワーズは、バレンタイン期間だけ登場する特別なアントルメ。
ビターチョコレートムースの中に、なめらかなフランボワーズブリュレと酸味を効かせたフランボワーズジュレを閉じ込めました。
真っ赤なハートとベリーで華やかに飾られ、ギフトにも最適。価格は2,592円(税込)、2/6～2/14限定です。
想いを甘く伝えるベルアメールのバレンタイン
素材選びから食感、口どけまで、ショコラ専門店ならではのこだわりが詰まったベルアメールのバレンタイン限定ケーキ。
ひとり時間を満たすプチガトーも、大切な人と分かち合うアントルメも、心に甘い余韻を残してくれます。
今年のバレンタインは、とっておきのショコラで特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪