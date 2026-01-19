元WBO世界バンタム級王者のジェーソン・モロニー（34＝豪州）が19日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の強さについて語った。

ジェーソンは、尚弥と20年10月にWBA・IBF世界バンタム級タイトルマッチで対戦したが、7RKO負けを喫した。

実際、対戦してみて感じた尚弥の強さは「距離感の正確さ」だという。

「井上は攻撃的なので、被弾する可能性のある位置にいる。しかし彼の距離感は抜群。相手のミスを誘って、そこを突いてくる。彼の距離感は非常に正確で、ほんのわずかな差でパンチもかわしてカウンターを打ち込んでくる。自分がダウンしたパンチは見えなかった。彼を倒そうとして攻め込んだところをわずかに見切りでかわされ、代償を払わされた。あまりにも速いので本当に危険」と自身の試合を振り返りながら尚弥の強さを語り、「彼を攻略するのは本当に難しいパズル」と表現した。

さらに「彼は驚異的。速いし、パワフルだし、タイミングも抜群。全てを持ち合わせている」と絶賛した。尚弥のパワーについても「試合の序盤は“このパワーなら耐えられる。人間離れではない”と思った瞬間があった。だけど実際に倒されたパンチは人生で一番重たかった。パワーは凄まじい」と説明した。

ただ今後は「パワーVSパワー」の図式は、相対的に差が縮まってくると予測した。「階級を上げれば相手も大きくなり、強いパンチにも慣れている。でも“彼はパワーがない”というのは間違いだね。あのスピードとタイミング、そしてパワーがあればフェザー級でもKOできる」とフェザー級でも通用するパワーの持ち主だと明言した。