お笑いコンビ「ますだおかだ」が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。岡田圭右（57）が所属事務所の後輩から素顔を暴露される場面があった。

「ますだおかだ」をよく知る人物として、松竹芸能の後輩芸人がVTR出演。お笑いトリオ「安田大サーカス」の団長安田は岡田について「岡田さん、今の奥さんと出会った話を俺にしてくれてんけど」と切り出した。

また岡田が「今まで出会った女性の中で、こんな人がいたんだ。ケンカも一切しないし、本当に穏やかに毎日過ごして幸せだ」と話していたと回顧。

続けて安田は「俺、おじさんの恋愛あんまり興味ない」と57歳の岡田のノロケ話はきつかったとぶっちゃけた。

スタジオでVTRを見たお笑いタンレトの横澤夏子は「最高ですね、奥さんの愛も。ラブラブじゃないですか」としたものの「岡田さんのあんまり想像したくない。聞いたことない。びっくり」と驚きを口に。

岡田は「団長だけじゃないですけど、そういうのを言った覚えはありますけどね」と明言。「だから団長、今の奥さんとか“今の”とか付けんでええねん、ややこしいから言わんでええねん。そんなら昔の奥さんと死ぬほどケンカしたんかいっていう」と続け、「おーい！」と絶叫した。

岡田は1995年に同期芸人だった上嶋祐佳と結婚。98年に長男で俳優の岡田隆之介、2000年に長女でタレントの岡田結実が生まれたが、17年に離婚。19年に再婚を報告し、20年に男児が誕生したことを公表。さらに24年10月に出演したテレビ番組で、2人目の子供がいることを明かしている。