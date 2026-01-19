絶対に外さないと思う「群馬県のお土産」ランキング！ 2位「ぐんまちゃん生ロールケーキ」を抑えた1位は？【2026年調査】
たくさんの選択肢がある中で、多くの人が「これだけは外せない」と口をそろえて推薦する品々には、納得の理由があるものです。今回は誰もが認めるクオリティーを誇る間違いのないお土産に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「群馬県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ぐんまちゃんの見た目が可愛くて、開けた時絶対に話題になると思う思うから」（30代女性／石川県）、「群馬のお土産というのが一発で分かることと、ぐんまちゃんのデザインが好きな人がいるので選びます」（30代男性／静岡県）、「家にある群馬の旅行本に書いてあったから気になりました」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「全国的な知名度が抜群で誰に渡しても間違いがないから」（40代女性／鹿児島県）、「いつ食べても美味しく賞味期限も長いため、安心してお土産にできる。また日頃よく利用する百貨店での取り扱いがあり、いつもお店が混雑するほど人気がある」（30代女性／大阪府）、「限定フレーバーもあり特別感も演出できるため、絶対に外さない群馬県のお土産だと思います」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：ぐんまちゃん生ロールケーキ（福嶋屋）／34票2位は、ぐんまちゃんの顔が愛らしい生ロールケーキです。老舗「福嶋屋」が手がけるこのケーキは職人が1本1本手作りするふわふわのスポンジと、甘くてなめらかな生クリームが絶品。JR東日本おみやげグランプリの受賞歴もあり、みんなに喜ばれる逸品です。
1位：グーテ・デ・ロワ（ガトーフェスタ ハラダ）／89票見事1位に輝いたのは、高崎の老舗ガトーフェスタ ハラダの「グーテ・デ・ロワ」でした。こだわりの小麦と高品質なバターを使用したぜいたくな味わいは、ラスクの概念を覆すほどの完成度。上品なパッケージに包まれ、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍します。
