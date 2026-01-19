USJ「25周年＆春プロダクト」詳細発表！ 『BTTF』ドク＆タイムマシンが10年ぶりに復活
3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、四半世紀の感謝を込めて、3月4日（水）から2027年3月30日（火）までの期間限定で、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を提供する予定。今回その詳細が発表され、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクとタイムマシンが約10年ぶりにパークに再登場することが明らかになった。
【写真】激アツ！ 約17年ぶりの再登場するブルース・ブラザーズ
■ドクら懐かしい顔ぶれ再登場
今回実施が決まったスペシャル・イベント「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」は、パークにまつわる名作ハリウッド映画に登場した名車が一堂に会する、25周年ならではの特別企画。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシン、『バックドラフト』の消防車、『ブルース・ブラザーズ』のパトカー、『アメリカン・グラフィティ』の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結する。
さらに、現在も世界中で大人気の映画シリーズ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウン博士、『ブルース・ブラザーズ』のジェイク＆エルウッド兄弟によるスペシャル・グリーティングも期間中、毎日開催。
タイムマシンとドクは2016年5月から約10年ぶり、パトカーとジェイク＆エルウッドは2009年から約17年ぶりの再登場だ。まさに“DiscoverU!!!”な空間でパークの魅力を再発見し、懐かしの思い出に浸りながら、記念撮影を楽しめることだろう。
開催期間：3月4日（水）〜 2027年3月30日（火
開催場所：ハリウッド・エリア 年間パス・センター前
※ブルース・ブラザーズのグリーティングは3月27日（金）から実施予定。
※天候などの理由により、予告なく実施場所やスケジュールを変更、中止する場合あり。
■グッキーが戻って来る！
また、大人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜」に、パークの周年記念ソングを搭載。「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」には、Vaundyの手掛ける25周年記念の書きおろし楽曲「Destiny Journeys」を、後ろ向きの絶叫コースター「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜」では、歴代の周年ソングを搭載する過去と今を旅するスペシャ ルなコースターで、今だけの熱狂を全身で感じられる。
搭載される楽曲は以下の通り。
＜ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド＞
・25周年テーマソング「Destiny Journeys」／Vaundy（3月4日（水）〜2027年3月30日（火））
＜ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜＞
・10周年ソング「GOOD LUCKY!!!!!」／グッキー（3月21日（土）〜6月30日（火））
・15周年ソング「On Our Way」／The Royal Concept（7月1日（水）〜11月30日（月））
・20周年ソング「FESTA」／NiziU（12月1日（火）〜3月30日（火））
■ストリート・ショーも特別演出に！
毎年大人気のストリート・ショーも “Discover U!!!”をテーマに特別な演出で開催。3月27日（金）からは、セサミストリートのクッキーモンスターとグローバーが大活躍するステージに、ブルース・ブラザーズが登場する「アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜」がスタート。ニューヨーク・エリアに、ジェイクとエルウッドが帰ってくるのは約17年ぶりだ。ソウルフルな楽曲と捧腹絶倒のパフォーマンスで、色とりどりの音楽の世界を楽しめる。
それから、毎年大人気の“パワー・オブ”シリーズを今年も開催。実力派シンガーたちがアドレナリン全開のロックステージを展開する。誰もが知るロックの名曲に加え、25周年記念の「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」のために制作されたオリジナルソング「The Power of U」もロックなアレンジで披露。3月13日（金）にスタートとなる。
そして大人気のマイメロディとクロミが、新たな楽器やビートボックス、サンプリングに挑戦する「クロミ・ライブ 〜 Discover Me Discover U!!! 〜」が、3月27日（金）から開催。キュートでロックな新ステージでカムバックする。フィナーレでは、クロミバージョンの新パレードソング「The Power of U」で、25周年をお祝いする。
■恐竜たちもカムバック
パーク開業以来、多くのゲストに親しまれてきたエリア「ジュラシック・パーク」では、昨年満足度100％と子どもから大人まで大好評を博したスペシャル・イベント「ジュラシック・ワールド・ジャーニーが復活。3月4日（水）から8月31日（月）の期間限定で開催される。
赤ちゃん恐竜や超大型草食恐竜、そして肉食恐竜ラプトルたちが、映画そのままの驚愕のクオリティとスケールで今年も出現。謎解きラリーや記念撮影スポットなど多彩なプログラムに加え、今年は新たに、エリア中を巡って25周年限定デザインのスタンプを完成させられるスタンプ・ラリー「ジュラシック・ワールド・スタンプ・コレクション」も登場する。
「ジュラシック・パーク」の2大アトラクション「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」、「ザ･フライング・ダイナソー」とともに、世界的大ヒット映画シリーズ『ジュラシック・ワールド』そのままの恐竜たちの壮大な世界を、全身で体感できるだろう。
■1日1組の特別な体験も
1日一組しか体験できない、最高にラグジュアリーな「VIP エクスペリエンス」が登場。スペシャルなグリーティングや特別なフォト体験、VIPエクスペリエンス専用レストランでの上質なダイニング体験に加え、一般ゲストが帰りはじめるパーククローズ間近の時間帯での人気エリアご案内など、まるでパークを貸し切っているかのような特別な時間を楽しめる。
さらに今期は、25周年を記念して、「No Limit! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」をVIP専用の特別鑑賞エリアから楽しめる新プランも用意。周年ならではの華やかなパレードを、特別な場所でゆったりと楽しめる、まさにこの時期だけのプレミアムな体験だ。
ほかにも、細部まで行き届いた豪華なサービスや特典が盛りだくさん。至れり尽くせりのラグジュアリーな1日があなたのものに。夢のような、唯一無二のパーク体験を約束する。
「【1日一組限定】ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー 〜最上級ラグジュアリープラン〜」は、1月20日（火）の12時ごろから、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトで発売。価格は89万9800円（税込）で4名まで利用可能。利用期間は、3月20日（金）からだ。
The Blues Brothers 2026 D． Aykroyd and J． Belushi Pisano
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM ＆ （C） Universal Studios and U−Drive Joint Venture．
TM ＆ （C） Universal Studios
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved
■ドクら懐かしい顔ぶれ再登場
今回実施が決まったスペシャル・イベント「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」は、パークにまつわる名作ハリウッド映画に登場した名車が一堂に会する、25周年ならではの特別企画。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシン、『バックドラフト』の消防車、『ブルース・ブラザーズ』のパトカー、『アメリカン・グラフィティ』の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結する。
さらに、現在も世界中で大人気の映画シリーズ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウン博士、『ブルース・ブラザーズ』のジェイク＆エルウッド兄弟によるスペシャル・グリーティングも期間中、毎日開催。
タイムマシンとドクは2016年5月から約10年ぶり、パトカーとジェイク＆エルウッドは2009年から約17年ぶりの再登場だ。まさに“DiscoverU!!!”な空間でパークの魅力を再発見し、懐かしの思い出に浸りながら、記念撮影を楽しめることだろう。
開催期間：3月4日（水）〜 2027年3月30日（火
開催場所：ハリウッド・エリア 年間パス・センター前
※ブルース・ブラザーズのグリーティングは3月27日（金）から実施予定。
※天候などの理由により、予告なく実施場所やスケジュールを変更、中止する場合あり。
■グッキーが戻って来る！
また、大人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜」に、パークの周年記念ソングを搭載。「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」には、Vaundyの手掛ける25周年記念の書きおろし楽曲「Destiny Journeys」を、後ろ向きの絶叫コースター「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜」では、歴代の周年ソングを搭載する過去と今を旅するスペシャ ルなコースターで、今だけの熱狂を全身で感じられる。
搭載される楽曲は以下の通り。
＜ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド＞
・25周年テーマソング「Destiny Journeys」／Vaundy（3月4日（水）〜2027年3月30日（火））
＜ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜＞
・10周年ソング「GOOD LUCKY!!!!!」／グッキー（3月21日（土）〜6月30日（火））
・15周年ソング「On Our Way」／The Royal Concept（7月1日（水）〜11月30日（月））
・20周年ソング「FESTA」／NiziU（12月1日（火）〜3月30日（火））
■ストリート・ショーも特別演出に！
毎年大人気のストリート・ショーも “Discover U!!!”をテーマに特別な演出で開催。3月27日（金）からは、セサミストリートのクッキーモンスターとグローバーが大活躍するステージに、ブルース・ブラザーズが登場する「アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜」がスタート。ニューヨーク・エリアに、ジェイクとエルウッドが帰ってくるのは約17年ぶりだ。ソウルフルな楽曲と捧腹絶倒のパフォーマンスで、色とりどりの音楽の世界を楽しめる。
それから、毎年大人気の“パワー・オブ”シリーズを今年も開催。実力派シンガーたちがアドレナリン全開のロックステージを展開する。誰もが知るロックの名曲に加え、25周年記念の「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」のために制作されたオリジナルソング「The Power of U」もロックなアレンジで披露。3月13日（金）にスタートとなる。
そして大人気のマイメロディとクロミが、新たな楽器やビートボックス、サンプリングに挑戦する「クロミ・ライブ 〜 Discover Me Discover U!!! 〜」が、3月27日（金）から開催。キュートでロックな新ステージでカムバックする。フィナーレでは、クロミバージョンの新パレードソング「The Power of U」で、25周年をお祝いする。
■恐竜たちもカムバック
パーク開業以来、多くのゲストに親しまれてきたエリア「ジュラシック・パーク」では、昨年満足度100％と子どもから大人まで大好評を博したスペシャル・イベント「ジュラシック・ワールド・ジャーニーが復活。3月4日（水）から8月31日（月）の期間限定で開催される。
赤ちゃん恐竜や超大型草食恐竜、そして肉食恐竜ラプトルたちが、映画そのままの驚愕のクオリティとスケールで今年も出現。謎解きラリーや記念撮影スポットなど多彩なプログラムに加え、今年は新たに、エリア中を巡って25周年限定デザインのスタンプを完成させられるスタンプ・ラリー「ジュラシック・ワールド・スタンプ・コレクション」も登場する。
「ジュラシック・パーク」の2大アトラクション「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」、「ザ･フライング・ダイナソー」とともに、世界的大ヒット映画シリーズ『ジュラシック・ワールド』そのままの恐竜たちの壮大な世界を、全身で体感できるだろう。
■1日1組の特別な体験も
1日一組しか体験できない、最高にラグジュアリーな「VIP エクスペリエンス」が登場。スペシャルなグリーティングや特別なフォト体験、VIPエクスペリエンス専用レストランでの上質なダイニング体験に加え、一般ゲストが帰りはじめるパーククローズ間近の時間帯での人気エリアご案内など、まるでパークを貸し切っているかのような特別な時間を楽しめる。
さらに今期は、25周年を記念して、「No Limit! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」をVIP専用の特別鑑賞エリアから楽しめる新プランも用意。周年ならではの華やかなパレードを、特別な場所でゆったりと楽しめる、まさにこの時期だけのプレミアムな体験だ。
ほかにも、細部まで行き届いた豪華なサービスや特典が盛りだくさん。至れり尽くせりのラグジュアリーな1日があなたのものに。夢のような、唯一無二のパーク体験を約束する。
「【1日一組限定】ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー 〜最上級ラグジュアリープラン〜」は、1月20日（火）の12時ごろから、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトで発売。価格は89万9800円（税込）で4名まで利用可能。利用期間は、3月20日（金）からだ。
The Blues Brothers 2026 D． Aykroyd and J． Belushi Pisano
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM ＆ （C） Universal Studios and U−Drive Joint Venture．
TM ＆ （C） Universal Studios
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved