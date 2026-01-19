「ドタバタコメディのようなお尻弾」悲劇！ 英３部で生まれた“珍オウンゴール”がバズる…ファンからは「ひどいな」「プスカシュ賞を与えろ」の声
衝撃の失点が大きな話題を呼んでいる。
現地１月17日に行なわれたイングランド３部リーグのストックポート対ロザラムの一戦で、コミカルなオウンゴールが生まれた。
悲劇はストックポートが１−０とリードした前半終了間際の42分に起きた。ストックポートのGKベン・ヒンチクリフは、相手の長くなった浮き球のパスを難なくキャッチ。前線の選手を見つけ、素早いカウンターアタックを開始しようとした。
ヒンチクリフはペナルティエリアの端まで走り、手からボールを大きく蹴り上げようとしたのだが、その瞬間、味方DFのジョセフ・オロウがしゃがみ込んだため、蹴ったボールはオロウの尻に直撃。跳ね返ったボールがそのままゴールネットを揺らした。
この珍しい形での失点を英紙『THE Sun』も取り上げ、「ハーフタイム直前にストックポートはアウェーチームに同点ゴールをプレゼント。笑える結果となった。滑稽なオウンゴールだ」と伝えた。
また、SNS上でも大きな話題となり、ファンも反応。「ひどいな」「プスカシュ賞を与えろ」「昨日から何度も見てるのに、まだ忘れられない」「これハーフタイムのロッカー地獄だろ」「不幸すぎる」「ドタバタコメディのようなお尻弾」「俺たちはこんなのでバズりたいんじゃない！」などの声が上がった。
悪夢のような失点も、ストックポートはその後、２点を追加するなどして３−２で勝利している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「不幸すぎる」英３部で生まれた衝撃の“尻オウンゴール”
