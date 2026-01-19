群馬県渋川市のスーパーから1袋5キロ入りのコメ83袋を盗んだとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍のファム・フー・オアイ容疑者（38）です。

ファム容疑者は去年12月末、渋川市内のスーパーから83袋のコメを盗んだ疑いがもたれています。1袋にコメは5キロ入っていて、83袋で415キロになります。

警察によりますと、ファム容疑者がコメをカートで運んでいるところをスーパーの店員が発見し、店の外で声をかけるとコメを積み込んだ車を放置したまま、逃走したということです。

その後、警察が渋川市内でファム容疑者を見つけて職務質問したところ、暴れたため、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕していました。

警察の取り調べに対し、ファム容疑者は「その通り間違いありません」と容疑を認めているということです。

スーパーの防犯カメラにはファム容疑者のほか、共犯とみられる複数の人物が写っていたことから警察は転売目的の犯行とみて捜査しています。