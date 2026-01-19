¡Ú º´¡¹ÌÚ·ò²ð¡¦ËÌÅÍ¾½É×ºÊ ¡Û ¡Ö¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡×¼õ¿Ç¤Î¤¹¤¹¤á¡¡à¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ï¡Ö°¦¡×¤Ê¤ó¤À¤èá
º´¡¹ÌÚ·ò²ð¤µ¤ó¡¢ËÌÅÍ¾½¤µ¤óÉ×ºÊ¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®¿ùÎµ°ì¤µ¤ó¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·² ·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú º´¡¹ÌÚ·ò²ð¡¦ËÌÅÍ¾½É×ºÊ ¡Û ¡Ö¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡×¼õ¿Ç¤Î¤¹¤¹¤á¡¡à¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ï¡Ö°¦¡×¤Ê¤ó¤À¤èá
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏºÇ¶á¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ò²ð¤µ¤ó¤ÎÌ©Ãå±ÇÁü¤âÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì1»þ´ÖÅö¤¿¤ê27²ó¡¢¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ëÃæÄøÅÙ¤Î¾É¾õ¤Ç¡¢Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï2Ê¬¶á¤¯¸ÆµÛ¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆËÌÅÍ¤µ¤ó¤ÏàÀµÄ¾¡¢¤¦¤ë¤»¡¼¤È»×¤Ã¤Æ(É×¤Î)¼ª¸µ¤Ç¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸¡ºº¤ò´«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢Ìµ¤«¤Ã¤¿á¤È¸Ü¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢à¤¦¤Á¤Ï¡¢»ä¤âÂ©»Ò¤«¤é(¤¤¤Ó¤¤¬)¤¦¤ë¤µ¤¤¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ç¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¡×¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬(¸¡ºº¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê)°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿á¤È²ÈÂ²¤Î»ØÅ¦¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢CPAP¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®¿ù¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ÄÌ±¡¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸³è¤¬°ìÅ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥£¡Á¥Ï¡Á¥Ã¡ªá¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÅÇ¤¡¢à¼£ÎÅ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¡Ö¥Ò¥£¡Á¥Ï¡Á¡ª¡×¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¿ù¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìµ¸ÆµÛ¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í1»þ´ÖÊ¿¶Ñ¤Ç51²ó¤â´°Á´¤Ë¸ÆµÛÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·à¿ôÃÍ¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£²ÈÂ²¤Ë¸À¤Ã¤¿¤éµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤è¤êÁá¤¯¿²¤ë¤Î¤¬²ÈÂ²¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿á¤È¡¢²ÈÂ²¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢à(ÅÐÃÅ¼Ô)Á´°÷¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èº£ÆüÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¾®¿ù¤µ¤ó¤â¡ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¢¥´¤¬¾®¤µ¤¤Êý¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Íá¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢·ò²ð¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎ³Ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¸¡ºº¤ò¤¦¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½ÐÍè¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼õ¤±¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿á¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿·ò²ð¤µ¤ó¤Ï¾®¿ù¤µ¤ó¤ÎºÊ¤¬µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢à±ü¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ó¤¤Î¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ª¸µ¤Ç¡Ø¤¦¤ë¤»¡Á¡Ù¤Ã¤Æá¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢àËÌÅÍ¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÍ¥¤·¤¤¤«¤â¤È¡Äá¤È¤È¤Ê¤ê¤ÎËÌÅÍ¤µ¤ó¤ò¥Á¥é¸«¤·¤Ä¤Ä¡¢¶²¤ë¶²¤ëÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ïà¾®¿ù¤µ¤ó²È¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤¸¯¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦á¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢à²ÈÂ²¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤¢¤¦Â¸ºß¤À¤È»×¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¼õ¿Ç¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡£¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¿´ÇÛ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤á¤È¸ì¤ê¡¢à¤¦¤ë¤µ¤¤¡á°¦¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ï¡Ö°¦¡×¤Ê¤ó¤À¤èá¤È¿´ÇÛ¤òÅÁ¤¨¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
Êè,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²£ÉÍ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ºßÂð°åÎÅ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
³ùÁÒ,
À¸²Ö,
³¤