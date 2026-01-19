お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が18日、自身のオフィシャルブログを更新。ツアー3勝の女子プロゴルファーらとの食事会の模様をアップした。

巨人は「昨日は友達に焼肉に誘われて」と大阪市内の焼肉店で開かれた食事会に参加。「美味かった」と舌鼓を打った。さらに新たな出会いもあったようで「そこで紹介されたのが、プロゴルファーのささきしょうこプロ とめちゃ男前のMJさん…楽しくてええ人でした！」と通算獲得賞金3億円以上のささきプロやマネジャーらも含めた記念撮影をアップした。

食事中は、吉本新喜劇の重鎮、池乃めだかの話題も飛び出したよう。「あの〜昔、 ささきプロが池田CCに勤めてた時にめだか兄さんがゴルフ場に来られた時…、なんとまぁ取り巻きの多い小学生やなぁ〜って思ったそうです」ととんだ勘違いを紹介。その理由として「当時は練習練習でテレビを殆ど見なかったそうで、めだかさんの事も西川きよし師匠も知らなかったそうです」と捕捉し「ん〜ん…やっぱりプロに成るって凄い事ですね〜」「今年の女子ゴルフを見るのがめちゃくちゃ楽しみに成って来ました」と書き足した。