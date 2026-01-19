サッカー・Jリーグは19日、2月開幕の特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のキックオフイベントを開催。野々村芳和チェアマンが抱負を語りました。

百年構想リーグは、シーズン秋春制移行に伴って2月から6月まで行われる短期大会。野々村チェアマンは「何十年、何百年に1回ぐらいのハーフシーズン、数ヶ月のシーズン」と力を込めます。

秋春制移行へは「進化や変化などいろいろなものを起こしていかなければいけない」とその理由と狙いを明かす野々村チェアマン。「これまでの三十数年間の積み重ねがあったから、次のステージに挑戦できる。その積み重ねを支えてきてくれた皆さんへの感謝を、百年構想リーグの期間は特に持ちながら過ごしていきたい」と語りました。

コンサドーレ札幌の社長を務めていた際は「毎日練習を見に来てくれたおじちゃんおばちゃん、おじいちゃんおばあちゃんがいた」と明かし、「そういう人たちがいたからこそ今がある」と感謝します。

そして「すごく大事なシーズンになる。今まで支えてくれた皆さんや、新しいファンやサポーターの皆さんと一緒に盛り上げていけたら」と意気込みました。