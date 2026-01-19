【松屋】牛めし全品70円引き「牛めしハッピーアワー」実施 - 千葉県限定
松屋フーズは1月20日〜3月2日の15時〜18時まで、牛めし類全品70円引きの「牛めしハッピーアワー」を千葉県内松屋72店舗(高速PA、成田空港店を除く)にて実施する。
牛めしハッピーアワー
対象商品は、「牛めし」「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「鬼おろしポン酢牛めし」「キムチ牛めし」「チーズ牛めし」「ねぎマヨ辣牛めし」「マヨキムチ牛めし」の7種類。
店舗の券売機・タブレット・ドライブスルー・松屋公式アプリ（松弁ネット・モバイルオーダー）からの注文が可能で、デリバリー関連は、通常価格での販売となっている。
なお、サイドメニュー無料サービス券は併用可能だが、他の割引・クーポンとの併用は不可。一部店舗では実施していない場合がある。また、持ち帰りの際のみそ汁は別途料金が必要となる。
牛めしハッピーアワー
対象商品は、「牛めし」「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「鬼おろしポン酢牛めし」「キムチ牛めし」「チーズ牛めし」「ねぎマヨ辣牛めし」「マヨキムチ牛めし」の7種類。
店舗の券売機・タブレット・ドライブスルー・松屋公式アプリ（松弁ネット・モバイルオーダー）からの注文が可能で、デリバリー関連は、通常価格での販売となっている。
なお、サイドメニュー無料サービス券は併用可能だが、他の割引・クーポンとの併用は不可。一部店舗では実施していない場合がある。また、持ち帰りの際のみそ汁は別途料金が必要となる。