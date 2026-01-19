【セブンイレブン】「パペットスンスン」パッケージのひとくちカルパスが登場!
丸大食品は、「パペットスンスン」をパッケージにデザインしたひとくちカルパスを2月上旬から全国のセブン‐イレブン店舗にて、4月上旬から全国のスーパーマーケット等(予定)にて販売する。
パペットスンスン ひとくちカルパス(税抜198円)
同商品は、「パペットスンスン」をパッケージにデザインした、ひとくちサイズのドライソーセージ。
パッケージは主人公スンスンがひとくちカルパスを持っている姿や、スンスン、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンの組み合わせなどの5種類のデザイン展開。さらに、パッケージを並べると「HITOKUCHI CALPAS」の文字がつながるようになっており、チャック付きのため少しずつ食べることもできる。
なお、店舗により取り扱いのない場合がある。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
