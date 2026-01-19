対ドルではドル安優勢、対円でも円安＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは週末のトランプ大統領による欧州8か国に対する関税賦課の発表と、欧州連合(EU)の対抗策発表を受けて、世界の通商問題が深刻化するとの警戒感から下げて始まったが、その後ドル全面安となる中で、下げ分を解消し、先週金曜日高値に並ぶ動きとなった。先週末は0.6701ドルを付けるも、0.67台での買いに慎重で、0.6690ドル台で取引を終え、週明けのオセアニア市場は0.6682ドルでスタート。0.6668ドルまですぐに下げるなど、豪ドル安ドル高となったが、その後0.6701ドルを付けた。トランプ大統領発言を受けたドル全面安が支え。対円でも下げて始まり、先週末の105円60銭台から105円23銭を付けたが、その後ドル安円安となる中で105円80銭まで反発。



NZドルも状況は近く、対ドルで先週末の0.5750ドル台から0.57396を付けたが、その後のドル安に午後に入って0.5780ドルを付けている。対円では先週末の90円90銭台から90円54銭まで下げ、その後91円23銭を付けている。



今週の主な予定と結果



豪州

01/21 08:30 Westpac先行指数 （12月） 前回 -0.04% （前月比）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 予想 2.63万人 前回 -2.13万人 （雇用者数）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 予想 4.4% 前回 4.3% （失業率）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 前回 -5.65万人 （正規雇用者数）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 前回 3.52万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

01/23 06:45 消費者物価指数 （2025年 第4四半期） 予想 0.6% 前回 1.0% （前期比）

01/23 06:45 消費者物価指数 （2025年 第4四半期） 予想 3.0% 前回 3.0% （前年比）

外部サイト