テクニカルポイント ユーロドル、一目均衡表の雲と２００日線を下抜けるのか確認を
1.1828 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1762 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1705 21日移動平均
1.1691 一目均衡表・基準線
1.1664 100日移動平均
1.1661 一目均衡表・雲（上限）
1.1646 10日移動平均
1.1638 一目均衡表・転換線
1.1637 現値
1.1619 一目均衡表・雲（下限）
1.1590 200日移動平均
1.1581 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1529 エンベロープ1%下限（10日間）
ユーロドルは、１２月半ば以降は緩やかな下降トレンドを形成している。ＲＳＩ（１４日）は４１．３へと低下しており、引き続き売りバイアス優勢となっている。水準的には一目均衡表の雲下限や２００日線にからむ水準となっており、これらのポイントをめぐる攻防となっている。一段の下落にとって、両ポイントからの明確な下抜けを確認したいところだ。
