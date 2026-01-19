テクニカルポイント ユーロドル、一目均衡表の雲と２００日線を下抜けるのか確認を テクニカルポイント ユーロドル、一目均衡表の雲と２００日線を下抜けるのか確認を

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ユーロドル、一目均衡表の雲と２００日線を下抜けるのか確認を



1.1828 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1762 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1705 21日移動平均

1.1691 一目均衡表・基準線

1.1664 100日移動平均

1.1661 一目均衡表・雲（上限）

1.1646 10日移動平均

1.1638 一目均衡表・転換線

1.1637 現値

1.1619 一目均衡表・雲（下限）

1.1590 200日移動平均

1.1581 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1529 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロドルは、１２月半ば以降は緩やかな下降トレンドを形成している。ＲＳＩ（１４日）は４１．３へと低下しており、引き続き売りバイアス優勢となっている。水準的には一目均衡表の雲下限や２００日線にからむ水準となっており、これらのポイントをめぐる攻防となっている。一段の下落にとって、両ポイントからの明確な下抜けを確認したいところだ。

外部サイト