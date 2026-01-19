『日本アカデミー賞』新人俳優賞7人を発表 『８番出口』河内大和は47歳で受賞
日本アカデミー賞協会は19日、『第49回日本アカデミー賞』の新人俳優賞7人を発表した。『８番出口』で受賞した河内大和は47歳での新人賞受賞となった。
2025年1月1日〜2025年12月31日までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179品）に対し、日本アカデミー賞協会会員4152人（2025年12月時点）による投票が行われ、正賞15部門各優秀賞および新人俳優賞が決定。
授賞式は、3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催。司会は羽鳥慎一アナウンサー、河合優実が務める。
新人賞受賞者・作品は以下のとおり。
■新人俳優賞：作品
河内大和（47）：『８番出口』
白山乃愛（13）：『秒速5センチメートル』
中島瑠菜（19）：『TOKYOタクシー』
坂東龍汰（28）：『爆弾』
松谷鷹也（31）：『栄光のバックホーム』
見上 愛（25）：『国宝』
森田望智（29）：『ナイトフラワー』
