パク・ソジュン、『韓流ぴあ』表紙に6度目の登場 『明日はきっと』ウォン・ジアンとのインタビューも掲載
韓国の俳優パク・ソジュンが、22日発売の『韓流ぴあ』3月号（ぴあ）の表紙に登場。ビジュアルと、特典物の絵柄が公開された。
今回で6度目の表紙となるパク・ソジュンは、2020年9月号以来、約5年半ぶりの表紙・巻頭への登場。最新作『明日はきっと』で共演するウォン・ジアンとのインタビューやこれまでの軌跡を辿った巻頭特集となっている。
【全身ショット】抜群のスタイル！クールに佇むパク・ソジュン＆ウォン・ジアン
PHOTOCARDは、VERIVERY（タワーレコードオンライン＆渋谷店限定）、82MAJOR（HMV＆BOOKS限定）、現役歌王JAPAN（セブンネットショッピング限定）の3組。活動8年目に突入し、ますます人気の高まりをみせているVERIVERY、2月に大阪＆東京でのライブを開催する注目株の82MAJOR。韓国で大人気のオーディション番組『現役歌王』の日本版で熱い戦いを勝ち抜いた『現役歌王JAPAN』TOP7より、『現役歌王 ALLSTAR DREAM MATCH in OSAKA』への出演者のラインナップとなっている。
ほか、イ・ジュアンとVERIVERYによる綴じ込みポスター。タワーレコード、HMV、海外販路、一部の書店購入者特典のポストカードシート（4面１シート：n.SSign、ハン・スンウ、VERIVERY、キム・ヨハン）も用意される。
