田中大貴MVP受賞に「去年自分が取った時の数倍うれしい」

1月16日から18日の3日間にかけて、長崎ヴェルカのホーム・ハピネスアリーナで行われた『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』の3日間が閉幕した。

Bリーグオールスター8大会全てにファン投票で出場をしてきた千葉ジェッツの富樫勇樹は、クラブの公式XでBリーグオールスター2026を終えてファンに向けてコメントを発表。「本当に楽しむことができた3日間」と率直な感想を言葉にした。

旧知の仲である田中大貴（サンロッカーズ渋谷）の『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026』MVP受賞については、「僕の大好きな田中大貴選手のMVPは、去年自分が取った時の数倍うれしいオールスターでした」と友人の活躍を喜んだ。

2027年のBリーグオールスターの開催地は名古屋ダイヤモンドドルフィンズの本拠地IGアリーナで行われることが発表された。「来年名古屋ということで、またオールスターに選出されるよう頑張りたいと思います」と来シーズンのオールスターへも意欲を見せた。

Bリーグオールスターを終えて、いよいよ後半戦に入るBリーグ。千葉Jは宇都宮ブレックスと勝率は並んでいるものの、直接対決の結果で現在東地区2位となっている。混戦続く東地区を勝ち抜くことができるか、富樫の活躍にも注目だ。

【動画】千葉J富樫がBリーグオールスターを終えてコメント