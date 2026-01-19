アルバルク東京がカミンスキーとの契約を解除…わずか3試合出場、インジュアリーリスト入りから退団決定

アルバルク東京は1月19日、フランク・カミンスキーとの選手契約を双方合意の上で解除することを発表した。

カミンスキーは213センチ115キロの体格を誇る32歳のビッグマン。2015年のNBAドラフトでシャーロット・ホーネッツから1巡目全体9位指名を受け、フェニックス・サンズ、アトランタ・ホークス、 ヒューストン・ロケッツを含め4チームでNBA通算413試合に出場した。セルビア、Gリーグのチームを経て、12月にA東京へ加入。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第12節、13節の計3試合に出場したが、その後は同月19日から右膝関節炎のためインジュアリーリストに登録されていた。

同選手はクラブを通じて「短い期間ではありましたが、アルバルク東京でプレーする機会をいただき感謝しています。残りのシーズンも、チームのさらなる成功を願っています」とコメントした。

なお、佐賀バルーナーズから期限付移籍で加入していたチェイス・フィーラーとの契約期間を5月31日まで延長。A東京の外国籍選手はブランドン・デイヴィスが左腓腹筋損傷のためインジュアリーリストに登録されており、セバスチャン・サイズ、マーカス・フォスター、フィーラーが出場可能選手として名を連ねる。