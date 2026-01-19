BE:FIRST¥½¥¦¥¿¤ÈMAZZEL¥é¥ó¤¬²ÚÎï¤Ê¤ë¡ÖStare In Wonder¡×¥À¥ó¥¹ÈäÏª¡ª¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×¡ÖÌµ¸Â¤Ë¸«¤ì¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥³¥ó¥Ó¡×
¢£Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª
¡ÚÆ°²è¡ÛSOTA¤ÈRAN¤Î¡ÖStare In Wonder¡×¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①～②
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ç¡¢BE:FIRST SOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤ÈMAZZEL RAN¡Ê¥é¥ó¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÏBE:FIRST¤Î³Ú¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¡£¶õÃæ¤ËÉâ¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÈÂÎ¤ò·Ú¡¹¤ÈÆ°¤«¤¹¥½¥¦¥¿¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥é¥ó¤¬¹çÎ®¡£
Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×¡ÖÌµ¸Â¤Ë¸«¤ì¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥³¥ó¥Ó¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢BE:FIRST¥á¥ó¥Ðー¤ÈMAZZEL¥á¥ó¥Ðー¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£