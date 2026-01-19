SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が自身のInstagramを更新。アンバサダーを務めるDior（ディオール）が香港で開催したポップアップイベントでのオフショットを公開し、注目を集めている。

【写真＆動画】SEVENTEENミンギュ、銀幕スターのような凛とした美しさ／香港から帰国後、スングァン＆ドギョムの応援へ（6、7、10、11枚目）／Diorのイベントに白の王子ルックで登場（2本）

■SEVENTEENミンギュ、Diorの2026年サマーコレクションを纏い登場

投稿では、凛々しい目元がより際立つ前髪をすっきりと上げたヘアスタイルで登場したミンギュ。車から降りようとする一瞬を捉えた1枚目をはじめ、冒頭3枚のモノクロショットでは、まるで銀幕のスターのようなクラシカルな美しさを放っている。

4枚目以降はカラー写真が続く。ミンギュはDiorの2026年サマーコレクションから、ブルーのコットンポプリンのシャツに、マルチカラーのダイアゴナルストライプのネクタイ、ファーの襟がついたジャケットを着用。ブランドロゴ前や、店内でポーズを決める端正な横顔（4、6枚目）、ネクタイに添える手元（5枚目）に至るまで、洗練された魅力とイベントの空気感をリアルな質感で捉えた全7枚が披露された。

SNSでは「Diorミンギュかっこよすぎる」「Diorの王子」「モノクロショットが本当に素敵」「映画スターみたい」「ハンサムすぎる」「このイベントから戻って、そのままドギョムとスングァンのサノクに駆けつけたんだよね、愛」など、さまざまな反応が寄せられている。

■香港から帰国後、そのままスングァン＆ドギョムの音楽番組収録を応援しに訪れたミンギュ（6、7、10、11枚目）

■Diorのイベントに白の王子ルックで登場したセブチ・ミンギュ＆CORTISとの集合シーンも