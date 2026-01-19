STARGLOW、デビューシングル「Star Wish」の特大ビジュアルが全国5都市に登場
STARGLOWのデビューシングル「Star Wish」（1月21日リリース）の特大ビジュアルが、全国5都市の主要駅構内にて掲出された。
■圧巻のビジュアルが全国5都市で展開
掲出場所は、北海道：地下鉄南北線 さっぽろ駅、東京：渋谷駅、愛知：名古屋駅、大阪：大阪駅、福岡：博多駅の5ヵ所。ぜひ足を運んでみよう。
■掲出期間
1月25日（日）まで
■掲出場所
北海道：地下鉄南北線 さっぽろ駅 南さつシート「R」
東京：渋谷駅 道玄坂ハッピーボードB
愛知：名古屋駅 グランドボード
大阪：大阪駅 桜橋アベニュー ハーフA
福岡：博多駅 BIG エンタメ！ボード
■注意事項
※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※広告をご覧になる場合は周囲の安全への配慮をお願いいたします。
※写真撮影の際は周囲の方へのご配慮をお願いします。
※撮影時の映り込みにはご注意ください。
■デビュー日となる1月21日にリリース記念イベントを開催
BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMの5人組ダンス＆ボーカルグループ、STARGLOW。
デビューシングル「Star Wish」は、SKY-HIと、2度のグラミー賞ノミネート歴を持つロサンゼルス拠点のソングライター/プロデューサー/アーティストDavid Arkwright、そしてソロアーティストとしても活動するWill Jayによるコライト作品。作詞はSKY-HIが手掛けている。
STARGLOWは、デビュー当日の1月21日に「Star Wish」リリース記念イベントをダイバーシティ東京 プラザで行う他、1月31日・2月1日には横浜BUNTAIで初の単独イベント「STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』」を開催する予定だ。
■リリース情報
2026.01.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Star Wish」
2026.01.21 ON SALE
SINGLE「Star Wish」
■イベント情報
「『Star Wish』リリース記念イベント」
01/21（水）東京・ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場
イベント内容：ミニライブ＆トーク
※本イベントは無料で参加可能。優先エリアへの入場は当選者のみ。
■関連リンク
「Star Wish」特設サイト
https://starglow-sp.com/starwish/
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/