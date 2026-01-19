STARGLOW、デビューシングル「Star Wish」の特大ビジュアルが全国5都市に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWのデビューシングル「Star Wish」（1月21日リリース）の特大ビジュアルが、全国5都市の主要駅構内にて掲出された。

■圧巻のビジュアルが全国5都市で展開

掲出場所は、北海道：地下鉄南北線 さっぽろ駅、東京：渋谷駅、愛知：名古屋駅、大阪：大阪駅、福岡：博多駅の5ヵ所。ぜひ足を運んでみよう。

■掲出期間

1月25日（日）まで

■掲出場所

北海道：地下鉄南北線 さっぽろ駅 南さつシート「R」

東京：渋谷駅 道玄坂ハッピーボードB

愛知：名古屋駅 グランドボード

大阪：大阪駅 桜橋アベニュー ハーフA

福岡：博多駅 BIG エンタメ！ボード

■注意事項

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※広告をご覧になる場合は周囲の安全への配慮をお願いいたします。

※写真撮影の際は周囲の方へのご配慮をお願いします。

※撮影時の映り込みにはご注意ください。

■デビュー日となる1月21日にリリース記念イベントを開催

BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMの5人組ダンス＆ボーカルグループ、STARGLOW。

デビューシングル「Star Wish」は、SKY-HIと、2度のグラミー賞ノミネート歴を持つロサンゼルス拠点のソングライター/プロデューサー/アーティストDavid Arkwright、そしてソロアーティストとしても活動するWill Jayによるコライト作品。作詞はSKY-HIが手掛けている。

STARGLOWは、デビュー当日の1月21日に「Star Wish」リリース記念イベントをダイバーシティ東京 プラザで行う他、1月31日・2月1日には横浜BUNTAIで初の単独イベント「STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』」を開催する予定だ。

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Star Wish」

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「Star Wish」

■イベント情報

「『Star Wish』リリース記念イベント」

01/21（水）東京・ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場

イベント内容：ミニライブ＆トーク

※本イベントは無料で参加可能。優先エリアへの入場は当選者のみ。

■関連リンク

「Star Wish」特設サイト

https://starglow-sp.com/starwish/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/