日経平均19日大引け＝3日続落、352円安の5万3583円 日経平均19日大引け＝3日続落、352円安の5万3583円

19日の日経平均株価は前週末比352.60円（-0.65％）安の5万3583.57円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は570、値下がりは977、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は171.14円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が37.35円、ファストリ <9983>が28.08円、豊田通商 <8015>が24.87円、ＳＢＧ <9984>が22.46円と並んだ。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を17.25円押し上げ。次いでイオン <8267>が14.14円、味の素 <2802>が13.97円、ＫＤＤＩ <9433>が12.84円、ディスコ <6146>が12.17円と続いた。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は食料品で、以下、小売業、水産・農林業、機械が続いた。値下がり上位にはゴム製品、精密機器、輸送用機器が並んだ。



株探ニュース

