ETF売買代金ランキング＝19日大引け
19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 159094 17.6 48670
２. <1357> 日経Ｄインバ 20828 35.0 5110
３. <1321> 野村日経平均 19606 94.2 55690
４. <1542> 純銀信託 18534 19.4 44330
５. <1540> 純金信託 16065 22.5 22490
６. <1360> 日経ベア２ 14230 57.6 125.5
７. <1458> 楽天Ｗブル 10122 -8.9 57730
８. <1579> 日経ブル２ 8842 -6.0 523.4
９. <1306> 野村東証指数 5177 19.8 3840
10. <2036> 金先物Ｗブル 3324 64.3 217950
11. <1568> ＴＰＸブル 2971 -6.8 819.4
12. <2644> ＧＸ半導日株 2868 -27.6 3014
13. <1489> 日経高配５０ 2443 -10.4 3084
14. <1330> 上場日経平均 2387 52.6 55760
15. <1655> ｉＳ米国株 2170 44.8 785.0
16. <1545> 野村ナスＨ無 2153 232.3 40200
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2056 48.7 74600
18. <1398> ＳＭＤリート 1988 14.4 2109.5
19. <1615> 野村東証銀行 1802 4.5 611.0
20. <1329> ｉＳ日経 1738 4.3 5581
21. <314A> ｉＳゴールド 1644 -20.6 349.8
22. <2244> ＧＸＵテック 1620 62.5 3121
23. <1326> ＳＰＤＲ 1525 45.0 67810
24. <1320> ｉＦ日経年１ 1431 41.3 55480
25. <1459> 楽天Ｗベア 1414 29.5 206
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1393 14.7 2223.0
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1381 41.4 31230
28. <2559> ＭＸ全世界株 1340 55.1 26780
29. <1328> 野村金連動 1313 41.2 17550
30. <1693> ＷＴ銅 1281 30.1 8421
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 1223 21.6 377.4
32. <1541> 純プラ信託 1214 -17.9 11375
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1125 143.5 2234
34. <1308> 上場東証指数 1017 329.1 3789
35. <1346> ＭＸ２２５ 1000 32.8 55320
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 991 109.1 557.3
37. <1358> 上場日経２倍 924 -0.8 92140
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ 911 55.7 63200
39. <435A> ｉＦ日本配当 897 -26.8 2300
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 818 80.2 1074
41. <466A> ＧＸ防衛テク 806 125.1 1327
42. <2528> ｉＦＪリコア 765 76400.0 1243
43. <1673> ＷＴ銀 734 21.5 13495
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 720 14.5 58450
45. <1571> 日経インバ 713 62.0 390
46. <315A> ＧＸ銀行高配 710 745.2 1567
47. <2243> ＧＸ半導体 658 30.3 2916
48. <200A> 野村日半導 554 -28.9 2847
49. <2516> 東証グロース 553 32.0 588.6
50. <2089> 農中ＤＡＸＨ 546 -100.0 2805.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
