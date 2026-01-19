　19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　159094　　　17.6　　　 48670
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20828　　　35.0　　　　5110
３. <1321> 野村日経平均　　 19606　　　94.2　　　 55690
４. <1542> 純銀信託　　　　 18534　　　19.4　　　 44330
５. <1540> 純金信託　　　　 16065　　　22.5　　　 22490
６. <1360> 日経ベア２　　　 14230　　　57.6　　　 125.5
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10122　　　-8.9　　　 57730
８. <1579> 日経ブル２　　　　8842　　　-6.0　　　 523.4
９. <1306> 野村東証指数　　　5177　　　19.8　　　　3840
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　3324　　　64.3　　　217950
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2971　　　-6.8　　　 819.4
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　2868　　 -27.6　　　　3014
13. <1489> 日経高配５０　　　2443　　 -10.4　　　　3084
14. <1330> 上場日経平均　　　2387　　　52.6　　　 55760
15. <1655> ｉＳ米国株　　　　2170　　　44.8　　　 785.0
16. <1545> 野村ナスＨ無　　　2153　　 232.3　　　 40200
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2056　　　48.7　　　 74600
18. <1398> ＳＭＤリート　　　1988　　　14.4　　　2109.5
19. <1615> 野村東証銀行　　　1802　　　 4.5　　　 611.0
20. <1329> ｉＳ日経　　　　　1738　　　 4.3　　　　5581
21. <314A> ｉＳゴールド　　　1644　　 -20.6　　　 349.8
22. <2244> ＧＸＵテック　　　1620　　　62.5　　　　3121
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1525　　　45.0　　　 67810
24. <1320> ｉＦ日経年１　　　1431　　　41.3　　　 55480
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1414　　　29.5　　　　 206
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1393　　　14.7　　　2223.0
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1381　　　41.4　　　 31230
28. <2559> ＭＸ全世界株　　　1340　　　55.1　　　 26780
29. <1328> 野村金連動　　　　1313　　　41.2　　　 17550
30. <1693> ＷＴ銅　　　　　　1281　　　30.1　　　　8421
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1223　　　21.6　　　 377.4
32. <1541> 純プラ信託　　　　1214　　 -17.9　　　 11375
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1125　　 143.5　　　　2234
34. <1308> 上場東証指数　　　1017　　 329.1　　　　3789
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　1000　　　32.8　　　 55320
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 991　　 109.1　　　 557.3
37. <1358> 上場日経２倍　　　 924　　　-0.8　　　 92140
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 911　　　55.7　　　 63200
39. <435A> ｉＦ日本配当　　　 897　　 -26.8　　　　2300
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 818　　　80.2　　　　1074
41. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 806　　 125.1　　　　1327
42. <2528> ｉＦＪリコア　　　 765　 76400.0　　　　1243
43. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 734　　　21.5　　　 13495
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 720　　　14.5　　　 58450
45. <1571> 日経インバ　　　　 713　　　62.0　　　　 390
46. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 710　　 745.2　　　　1567
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 658　　　30.3　　　　2916
48. <200A> 野村日半導　　　　 554　　 -28.9　　　　2847
49. <2516> 東証グロース　　　 553　　　32.0　　　 588.6
50. <2089> 農中ＤＡＸＨ　　　 546　　-100.0　　　2805.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


