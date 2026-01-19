東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、ウェリタス、ポスプラがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、ウェリタス、ポスプラがS高

19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数321、値下がり銘柄数256と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、アプリックス<3727>、カルナバイオサイエンス<4572>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>など7銘柄がストップ高。エムビーエス<1401>、メタリアル<6182>は一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス<141A>、ニッソウ<1444>、タスキホールディングス<166A>、アストロスケールホールディングス<186A>、博展<2173>など26銘柄は昨年来高値を更新。中村超硬<6166>、ライトアップ<6580>、マイクロ波化学<9227>、オンコリスバイオファーマ<4588>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、フツパー<478A>、バルミューダ<6612>、ビズメイツ<9345>が昨年来安値を更新。イーディーピー<7794>、クックビズ<6558>、アライドアーキテクツ<6081>、免疫生物研究所<4570>、ハイブリッドテクノロジーズ<4260>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

