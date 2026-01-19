ETF売買動向＝19日大引け、全銘柄の合計売買代金3500億円 ETF売買動向＝19日大引け、全銘柄の合計売買代金3500億円

19日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比22.6％増の3500億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.5％増の2454億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2528> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> など54銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.66％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.35％高と大幅な上昇。



一方、Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> は3.71％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2511> は3.37％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は3.28％安と大幅に下落した。



日経平均株価が352円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1590億9400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は1657億2100万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が208億2800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が196億600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が142億3000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が101億2200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が88億4200万円の売買代金となった。



株探ニュース

