『第49回日本アカデミー賞』優秀主演女優賞 北川景子、長澤まさみ、倍賞千恵子、広瀬すず、松たか子
日本アカデミー賞協会は19日、『第49回日本アカデミー賞』の各賞受賞者を発表した。
【写真】『国宝』が13部門を席巻…受賞者・作品一覧
優秀主演女優賞は、北川景子『ナイトフラワー』、長澤まさみ『ドールハウス』、倍賞千恵子『TOKYOタクシー』、広瀬すず『遠い山なみの光』、松たか子『ファーストキス 1ST KISS』が選ばれた。
北川が主演した『ナイトフラワー』は、内田英治監督が優秀監督賞と優秀脚本賞に選出された。
このほか『国宝』が各賞を席巻。優秀作品賞、優秀監督賞、優秀脚本賞をはじめ、吉沢亮が優秀主演男優賞、さらに助演男優賞に田中泯、横浜流星、渡辺謙の3人、優秀助演女優賞に高畑充希、寺島しのぶ、森七菜の3人が選ばれた。
授賞式は、3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催。司会は羽鳥慎一アナウンサー、河合優実が務める。
