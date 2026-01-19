「第49回日本アカデミー賞」優秀賞発表 大ヒット記録の映画『国宝』が13部門を席巻【作品一覧】
第49回日本アカデミー賞の優秀賞15部門、新人賞が19日に発表された。邦画実写の興収記録を22年ぶりに更新する大ヒットを記録した映画『国宝』が、作品賞、主演男優賞（吉沢亮）など13部門で受賞。
【写真】『国宝』が13部門を席巻…受賞者・作品一覧
作品賞には『国宝』のほか、『宝島』（主演・妻夫木聡）『爆弾』（主演・山田裕貴）、『ファーストキス 1ST KISS』（主演・松たか子）、『TOKYOタクシー』（主演・木村拓哉）が名を連ねた。
また優秀主演男優賞には妻夫木聡（宝島）、長塚京三（敵）、松村北斗（秒速5センチメートル）、山田裕貴（爆弾）、吉沢 亮（国宝）、優秀主演女優賞には、北川景子（ナイトフラワー）、長澤まさみ（ドールハウス）、倍賞千恵子（TOKYOタクシー）、広瀬すず（遠い山なみの光）、 松 たか子（ファーストキス 1ST KISS）が選ばれた。
2025年1月1日（水）〜2025年12月31日（水）までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179品）に対し、日本アカデミー賞協会会員4,152名（2025年12月時点）による投票が行われた。各部門の最優秀賞は3月13日の授賞式で発表される。
▼各部門の受賞者、作品は次通り（各項五十音順 アルファベット順一部除く）。
■優秀作品賞
国宝
宝島
爆弾
ファーストキス 1ST KISS
TOKYOタクシー
■優秀アニメーション作品賞
劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章 猗窩座再来
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
ひゃくえむ。
ペリリュー −楽園のゲルニカ−
劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』
■優秀監督賞
内田英治
大友啓史
塚原あゆ子
永井 聡
李 相日
■優秀脚本賞
内田英治
奥寺佐渡子
福田果歩
山浦雅大/八津弘幸
山田洋次/朝原雄三
■優秀主演男優賞
妻夫木 聡
長塚京三
松村北斗
山田裕貴
吉沢 亮
■優秀主演女優賞
北川景子
長澤まさみ
倍賞千恵子
広瀬すず
松たか子
■優秀助演男優賞
佐藤二朗
田中泯
松村北斗
横浜流星
渡辺謙
■優秀助演女優賞
蒼井優
高畑充希
寺島しのぶ
森田望智
森七菜
■優秀撮影賞
今村圭佑
近藤哲也
相馬大輔
ソフィアン・エル・ファニ
近森眞史
■優秀照明賞
上野甲子朗
溝口知
永田ひでのり
中村裕樹
土山正人
■優秀音楽賞
岩崎太整
佐藤直紀
原摩利彦
日向萌
Yaffle
■優秀美術賞
杉本 亮/岡田拓也
種田陽平/下山奈緒
西村貴志
花谷秀文
松崎宙人
■優秀録音賞
石貝洋
白取貢
田辺正晴
長村翔太
湯脇房雄
■優秀編集賞
今井剛
杉本博史
瀬谷さくら
西尾光男
二宮卓
■優秀外国作品賞
教皇選挙
トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦
ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング
ワン・バトル・アフター・アナザー
F1（R）／エフワン
■新人俳優賞
河内大和
白山乃愛
中島瑠菜
坂東龍汰
松谷鷹也
見上 愛
森田望智
■協会特別賞
小川久美子
黒澤和子
新藤次郎
西田忠光
■会長功労賞
小川眞由美
佐久間良子
杉井ギサブロー
田中陽造
毛利清二
■会長特別賞
(※没日順)
いしだあゆみさん（3月11日没 享年76）
仲代達矢さん（11月8日没 享年92）
原田眞人さん（12月8日没 享年76）
大谷信義さん（12月10日没 享年80）
〜特別追悼〜
上田正治さん（１月16日没 享年87）
篠田正浩（3月25日没 享年94）
吉行和子さん（9月2日没 享年90）
池広一夫さん（10月15日没 享年95）
【写真】『国宝』が13部門を席巻…受賞者・作品一覧
作品賞には『国宝』のほか、『宝島』（主演・妻夫木聡）『爆弾』（主演・山田裕貴）、『ファーストキス 1ST KISS』（主演・松たか子）、『TOKYOタクシー』（主演・木村拓哉）が名を連ねた。
2025年1月1日（水）〜2025年12月31日（水）までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179品）に対し、日本アカデミー賞協会会員4,152名（2025年12月時点）による投票が行われた。各部門の最優秀賞は3月13日の授賞式で発表される。
▼各部門の受賞者、作品は次通り（各項五十音順 アルファベット順一部除く）。
■優秀作品賞
国宝
宝島
爆弾
ファーストキス 1ST KISS
TOKYOタクシー
■優秀アニメーション作品賞
劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章 猗窩座再来
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
ひゃくえむ。
ペリリュー −楽園のゲルニカ−
劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』
■優秀監督賞
内田英治
大友啓史
塚原あゆ子
永井 聡
李 相日
■優秀脚本賞
内田英治
奥寺佐渡子
福田果歩
山浦雅大/八津弘幸
山田洋次/朝原雄三
■優秀主演男優賞
妻夫木 聡
長塚京三
松村北斗
山田裕貴
吉沢 亮
■優秀主演女優賞
北川景子
長澤まさみ
倍賞千恵子
広瀬すず
松たか子
■優秀助演男優賞
佐藤二朗
田中泯
松村北斗
横浜流星
渡辺謙
■優秀助演女優賞
蒼井優
高畑充希
寺島しのぶ
森田望智
森七菜
■優秀撮影賞
今村圭佑
近藤哲也
相馬大輔
ソフィアン・エル・ファニ
近森眞史
■優秀照明賞
上野甲子朗
溝口知
永田ひでのり
中村裕樹
土山正人
■優秀音楽賞
岩崎太整
佐藤直紀
原摩利彦
日向萌
Yaffle
■優秀美術賞
杉本 亮/岡田拓也
種田陽平/下山奈緒
西村貴志
花谷秀文
松崎宙人
■優秀録音賞
石貝洋
白取貢
田辺正晴
長村翔太
湯脇房雄
■優秀編集賞
今井剛
杉本博史
瀬谷さくら
西尾光男
二宮卓
■優秀外国作品賞
教皇選挙
トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦
ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング
ワン・バトル・アフター・アナザー
F1（R）／エフワン
■新人俳優賞
河内大和
白山乃愛
中島瑠菜
坂東龍汰
松谷鷹也
見上 愛
森田望智
■協会特別賞
小川久美子
黒澤和子
新藤次郎
西田忠光
■会長功労賞
小川眞由美
佐久間良子
杉井ギサブロー
田中陽造
毛利清二
■会長特別賞
(※没日順)
いしだあゆみさん（3月11日没 享年76）
仲代達矢さん（11月8日没 享年92）
原田眞人さん（12月8日没 享年76）
大谷信義さん（12月10日没 享年80）
〜特別追悼〜
上田正治さん（１月16日没 享年87）
篠田正浩（3月25日没 享年94）
吉行和子さん（9月2日没 享年90）
池広一夫さん（10月15日没 享年95）