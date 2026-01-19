SixTONES松村北斗が快挙「日アカ」主演＆助演で男優賞をW受賞【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/01/19】1月19日、「第49回日本アカデミー賞」の授賞式に先立ち、優秀賞および新人俳優賞などの受賞者・作品が発表された。SixTONESの松村北斗が、優秀主演男優賞、優秀助演男優賞のW受賞を果たした。
【写真】松村北斗ファンの「秒速5センチメートル」出演俳優
松村は主演を務める『秒速5センチメートル』で優秀主演男優賞、『1ST KISS ファーストキス』で優秀助演男優賞を受賞した。この発表を受け、ファンからは「かっこよすぎる」「さすが」「おめでとう〜！」などと反響が寄せられている。
松村は1995年6月18日生まれ。静岡県出身。2012年4月期放送のドラマ『私立バカレア高校』（日本テレビ）で俳優デビュー。その後、2012年7月期『黒の女教師』（TBS）、2012年10月期『Piece』（日本テレビ）と3クール連続ドラマ出演を果たす。2012年10月『劇場版 私立バカレア高校』で映画初出演。2020年1月22日、SixTONESとしてCDデビュー。近年の主な出演作は、ドラマ『レッドアイズ 監視捜査班』（2021年／日本テレビ）、『カムカムエヴリバディ』（2021・2022年／NHK）、『恋なんて、本気でやってどうするの？』（2022年／カンテレ・フジテレビ）、『ノッキンオン・ロックドドア』（2023年／テレビ朝日）、『西園寺さんは家事をしない』（2024年／TBS）、『アンサンブル』（2025年／日本テレビ）、映画『ライアー×ライアー』（2021年）、『ホリック xxxHOLiC』（2022年）、『キリエのうた』（2023年）、『夜明けのすべて』（2024年）など。
その年の日本映画界を締めくくる映画賞である日本アカデミー賞が今年も開催。2025年1月1日〜2025年12月31日までに公開され選考基準を満たした作品に対し、日本アカデミー賞協会会員による投票が行われた。また、本年度の授賞式は3月13日にグランドプリンスホテル新高輪国際館パミールにて開催される。（modelpress編集部）
◆松村北斗「日アカ」でW受賞
◆「第49回日本アカデミー賞」受賞者・作品決定
