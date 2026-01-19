北斗晶、牡蠣汁・鶏もも肉の1枚上げ・ビーツサラダ並ぶ夕食披露「色合いが鮮やか」「お店みたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/19】元プロレスラーでタレントの北斗晶が1月18日、自身のInstagramを更新。手作りの夕食を公開し、注目を集めている。
【写真】58歳元プロレスラー「心温まる夕食」貰い物の牡蠣アレンジメニュー含む3品
北斗は「広島の友達、ゆうこりんが…毎年送ってくれる牡蠣」と書き出し、夕食の写真を投稿。「色んな料理に分けていただいてます今日は…牡蠣汁」とつづり、牡蠣汁に鶏もも肉の1枚揚げやビーツサラダなどが彩りよく並んでいる食卓の写真を公開している。
この投稿には「家庭的でおいしそう」「心温まる夕食」「牡蠣汁が本当に美味しそう」「色合いが鮮やか」「丁寧な暮らしが伝わる」「真似したくなる献立」「素敵な友人関係」「お店みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
