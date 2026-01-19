¡ÚÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬ÀÊ´¬ ºîÉÊ¾Þ¤Ê¤ÉºÇÂ¿13ÉôÌç¡¦µÈÂôÎ¼¤é½Ð±é¼Ô8¿Í¤¬¼õ¾Þ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/19¡Û¡ÖÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÀèÎ©¤Á¡¢1·î19Æü15»þ¤ËÍ¥½¨¾Þ¤ª¤è¤Ó¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤É¤Î¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÏÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢½Ð±é¼Ô¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³ÆÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¡¦¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ°ìÍ÷
½Ð±é¼Ô¤Ç¤Ï¡¢Í¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤òµÈÂô¤¬¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤òÅÄÃæÞ£¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢Í¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¹âÈª½¼´õ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¿¹¼·ºÚ¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ï¸«¾å°¦¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ç¤Ï¡¢Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤òÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢Í¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò±ü»ûº´ÅÏ»Ò»á¡¢Í¥½¨»£±Æ¾Þ¤ò¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë»á¡¢Í¥½¨²»³Ú¾Þ¤ò¸¶ËàÍøÉ§»á¡¢Í¥½¨¾ÈÌÀ¾Þ¤òÃæÂ¼Íµ¼ù»á¡¢Í¥½¨Èþ½Ñ¾Þ¤ò¼ïÅÄÍÛÊ¿»á¤È²¼»³Æà½ï»á¡¢Í¥½¨Ï¿²»¾Þ¤òÇò¼è¹×»á¡¢Í¥½¨ÊÔ½¸¾Þ¤òº£°æ¹ä»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÇ¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è³¦¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë±Ç²è¾Þ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡£2025Ç¯1·î1Æü¡Á2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ²ñ°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï3·î13Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¹ñºÝ´Û¥Ñ¥ß¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ
¡¦µÈÂôÎ¼¡§Í¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ
¡¦ÅÄÃæÞ£¡§Í¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ
¡¦²£ÉÍÎ®À±¡§Í¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ
¡¦ÅÏÊÕ¸¬¡§Í¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ
¡¦¹âÈª½¼´õ¡§Í¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ
¡¦»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡§Í¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ
¡¦¿¹¼·ºÚ¡§Í¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ
¡¦¸«¾å°¦¡§¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ
¡¦ÍûÁêÆü¡§Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
¡¦±ü»ûº´ÅÏ»Ò¡§Í¥½¨µÓËÜ¾Þ
¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¡§Í¥½¨»£±Æ¾Þ
¡¦ÃæÂ¼Íµ¼ù¡§Í¥½¨¾ÈÌÀ¾Þ
¡¦¸¶ËàÍøÉ§¡§Í¥½¨²»³Ú¾Þ
¡¦¼ïÅÄÍÛÊ¿¡¿²¼»³Æà½ï¡§Í¥½¨Èþ½Ñ¾Þ
¡¦Çò¼è¹×¡§Í¥½¨Ï¿²»¾Þ
¡¦º£°æ¹ä¡§Í¥½¨ÊÔ½¸¾Þ
