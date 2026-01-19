¥¸¥§¥¸¥å¥ó¼ç±é¡Ø¿À¼Ò¡¡°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ù¡¢»ö·ï¤ÎÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø¡¡¥à¥Ó¥Á¥±ÆÃÅµÂè2ÃÆ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
¡¡¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¼ç±é¡¢·§ÀÚÏÂ²Å´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¿À¼Ò¡¡°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ù¤è¤ê¡¢¡È¿À±£¤·¡É»ö·ï¤ÎÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥ÉÆÃÅµÂè2ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥¸¥å¥ó¼ç±é¡Ø¿À¼Ò¡¡°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ùµ§¤ê¤äµ·¼°¡¢°ÛÊÑ¤Îµ¤ÇÛ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿À¸Í¤ÎÇÑ¿À¼Ò¤ÇÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¡È¿À±£¤·¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ºí©¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿µ§Åø»Õ¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡È°¤·¤Â¸ºß¡É¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¡¦¥Û¥é¡¼¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ëµ§Åø»Õ¤È¤Ê¤ë½ÉÌ¿¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡È²áµî¤Î±Æ¡É¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¤ò±é¤¸¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Û¥é¡¼¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÇÐÍ¥¤Î¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡£¿À¤È°Ëâ¤Î¶¹´Ö¤ËÎ©¤Ä¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼Áü¤ò°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø658km¡¢ÍÛ»Ò¤ÎÎ¹¡Ù¤ÇÂè25²ó¾å³¤¹ñºÝ±Ç²èº× ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤Î»°´§¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¡ô¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤ÏÂè73²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢Âè27²óÉÙÀî¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤ë·§ÀÚÏÂ²Å´ÆÆÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ä¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ë¤ª¤±¤ë´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò±ÔÍø¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿·§ÀÚ´ÆÆÄ¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¸¥ã¥ó¥ëÀìÌç¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Û¥é¡¼¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÏÂè28²óÉÙÀî¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×ÉôÌç¤Ë¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢·§ÀÚ´ÆÆÄ¤È¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¡È¿À¸Í¥ª¡¼¥ë¥í¥±¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¥³¥óŽ¥¥½¥ó¥Ï¡¢¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥å¥ó¡¢ÌÚÌî²Ö¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë³Î¤«¤Ê¸ü¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥àÅª»ëÅÀ¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬¼«Á³¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¡¦¥Û¥é¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÑ¿À¼Ò¤Ç¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥æ¥ß¡Ê¥³¥ó¡¦¥½¥ó¥Ï¡Ë¤ÎËå¥Ò¥¸¥ç¥ó¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´ºº¤¹¤ëµ§Åø»Õ¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ§¤ê¤äµ·¼°¡¢°ÛÊÑ¤Îµ¤ÇÛ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤À¡£
¡¡É¬»à¤ÊÉ½¾ð¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤ëËÒ»Õ¡¦¥Ï¥ó¥¸¥å¡Ê¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤ä¡¢¥æ¥ß¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ëÂç²È¡¦º´Æ£¡ÊÌÚÌî²Ö¡Ë¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÑ¿À¼Ò¤Ø¤È¸þ¤«¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¡¢¿À¶ñ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Éô²°¡¢²Ò¡¹¤·¤¤µ·¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢¡È¿À±£¤·¡É»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÔ²º¤Ê¥«¥Ã¥È8ÅÀ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·§ÀÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤È¡¢³°ÍèÊ¸²½¤äÂ¿ÍÍ¤Ê½¡¶µ¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¿¹ÁÄ®¡¦¿À¸Í¤È¤¤¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í¤Ç¤Î¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿®¶Ä¤ä°ÛÊ¸²½¤¬¸òºø¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Î¶õµ¤´¶¤¬ºîÉÊÀ¤³¦¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Û¼Á¤Ê¾ð½ï¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤¿Ç®ÎÌ¤ò¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤«¤é¤â´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥ÉÂè2ÃÆÆÃÅµ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É2026¡×¤Ë·èÄê¡¢1·î23Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£É½ÌÌ¤Ï¥¸¥§¥¸¥å¥óËÜ¿Í¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡¢ËÜºî»£±ÆÃæ¤ÎÎ¢Â¦¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Î¢ÌÌ¤Ï2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊB6¥µ¥¤¥º¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¿À¼Ò¡¡°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ù¤Ï¡¢2·î6Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥¸¥å¥ó¼ç±é¡Ø¿À¼Ò¡¡°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ùµ§¤ê¤äµ·¼°¡¢°ÛÊÑ¤Îµ¤ÇÛ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿À¸Í¤ÎÇÑ¿À¼Ò¤ÇÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¡È¿À±£¤·¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ºí©¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿µ§Åø»Õ¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡È°¤·¤Â¸ºß¡É¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¡¦¥Û¥é¡¼¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø658km¡¢ÍÛ»Ò¤ÎÎ¹¡Ù¤ÇÂè25²ó¾å³¤¹ñºÝ±Ç²èº× ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤Î»°´§¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¡ô¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤ÏÂè73²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢Âè27²óÉÙÀî¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤ë·§ÀÚÏÂ²Å´ÆÆÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ä¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ë¤ª¤±¤ë´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò±ÔÍø¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿·§ÀÚ´ÆÆÄ¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¸¥ã¥ó¥ëÀìÌç¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Û¥é¡¼¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÏÂè28²óÉÙÀî¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×ÉôÌç¤Ë¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢·§ÀÚ´ÆÆÄ¤È¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¡È¿À¸Í¥ª¡¼¥ë¥í¥±¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¥³¥óŽ¥¥½¥ó¥Ï¡¢¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥å¥ó¡¢ÌÚÌî²Ö¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë³Î¤«¤Ê¸ü¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥àÅª»ëÅÀ¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬¼«Á³¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¡¦¥Û¥é¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÑ¿À¼Ò¤Ç¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥æ¥ß¡Ê¥³¥ó¡¦¥½¥ó¥Ï¡Ë¤ÎËå¥Ò¥¸¥ç¥ó¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´ºº¤¹¤ëµ§Åø»Õ¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ§¤ê¤äµ·¼°¡¢°ÛÊÑ¤Îµ¤ÇÛ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤À¡£
¡¡É¬»à¤ÊÉ½¾ð¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤ëËÒ»Õ¡¦¥Ï¥ó¥¸¥å¡Ê¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤ä¡¢¥æ¥ß¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ëÂç²È¡¦º´Æ£¡ÊÌÚÌî²Ö¡Ë¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÑ¿À¼Ò¤Ø¤È¸þ¤«¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¡¢¿À¶ñ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Éô²°¡¢²Ò¡¹¤·¤¤µ·¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢¡È¿À±£¤·¡É»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÔ²º¤Ê¥«¥Ã¥È8ÅÀ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·§ÀÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤È¡¢³°ÍèÊ¸²½¤äÂ¿ÍÍ¤Ê½¡¶µ¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¿¹ÁÄ®¡¦¿À¸Í¤È¤¤¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í¤Ç¤Î¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿®¶Ä¤ä°ÛÊ¸²½¤¬¸òºø¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Î¶õµ¤´¶¤¬ºîÉÊÀ¤³¦¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Û¼Á¤Ê¾ð½ï¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤¿Ç®ÎÌ¤ò¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤«¤é¤â´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥ÉÂè2ÃÆÆÃÅµ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É2026¡×¤Ë·èÄê¡¢1·î23Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£É½ÌÌ¤Ï¥¸¥§¥¸¥å¥óËÜ¿Í¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡¢ËÜºî»£±ÆÃæ¤ÎÎ¢Â¦¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Î¢ÌÌ¤Ï2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊB6¥µ¥¤¥º¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¿À¼Ò¡¡°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ù¤Ï¡¢2·î6Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¡£